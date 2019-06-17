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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Genç Çiftçi Projesi' ile hayata tutunuyor - KIRIKKALE Haberi

'Genç Çiftçi Projesi' ile hayata tutunuyor - KIRIKKALE Haberi

"Genç Çiftçi Projesi" ile hayata tutunuyor - KIRIKKALE - Seda Altıntaş ve babası Yakup Altıntaş'ın hayvanları otlatması - Seda Altıntaş ve babası Yakup Altıntaş'ın hayvanlarla ilgilenmesi - Seda Altıntaş ve babası Yakup Altıntaş'ın konuşması"Genç Çiftçi Projesi" ile hayata tutunuyor - Kırıkkale 'de, konuşma güçlüğü çeken 23 yaşındaki Seda Altıntaş, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında hibe aldığı büyükbaş hayvanların bakımını babasıyla yaparak hayata daha sıkı sarılıyor - Baba Yakup Altıntaş: - "Devletimiz var olsun, kızım gibi genç çiftçileri düşünüp onlara destek verdiği için çok teşekkür ediyorum"KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de konuşma güçlüğü çeken genç, devlet desteğiyle hibe aldığı büyükbaş hayvanların bakımlarını babasıyla yaparak hayata daha sıkı tutunuyor.Merkeze bağlı Hacılar beldesinde ailesiyle yaşayan 23 yaşındaki Seda Altıntaş'a 2017 yılında "Genç Çiftçi Projesi" desteğiyle 6 büyükbaş hayvan hibe edildi.İki yıl içerisinde aldığı hayvanlardan 5 de buzağı elde eden Altıntaş, babasıyla hem hayvanların bakımını yapıyor hem de hayata daha sıkı tutunuyor.Konuşma güçlüğü çeken Seda Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanları çok sevdiğini belirterek, desteklerden dolayı devlete teşekkür etti.Baba Yakup Altıntaş ise 2017 yılında "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında devletin Seda'ya 6 büyükbaş hayvan verdiğini anlatarak, iki yıldır hayvanlara baktıklarını ve en iyi şekilde yetiştirdiklerini ifade etti.
Birinci yavruları aldıklarını, ikinci yavruları da bu yıl beklediklerini aktaran Altıntaş, şöyle konuştu:"Devletimiz var olsun, kızım gibi genç çiftçileri düşünüp onlara destek verdiği için çok teşekkür ediyorum. Hayvanlarımız ilk geldiğinde biraz küçüktü ama bunlar bizim malımız olduğu için iyi baktık. En iyi şekilde yetiştirdik. İyi bakmamızın neticesinde yavru aldık. Nasip olursa ikinci yavruları da alacağız. Yine devletimize çok teşekkür ediyorum. Seda kızımız kendisini ifade etmekte biraz güçlük çekiyor ama hayvanlar onun için de iyi oluyor. Gelip onlarla uğraşıyor, birlikte bakımını yapıyoruz. Bu anlamda kendisine de bir terapi etkisi oldu."

Büyükbaş Hayvanlar Muhabir Büyükbaş Hayvan Hayvan 

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