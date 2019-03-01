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( BURSA ) - GEN- Bakan Çavuşoğlu İnegöl'de Konuştu Yeni Bir Sınır Kapısı Açılıyor BURSA



- Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuş İnegöl'de bulunan işadamlarıyla bir araya geldi. Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada tek dertlerin Ekonomik olduğunu söyledi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İnegöl'de işadamları ile biraraya geldi. İhracat yapan firmaların temsilcileriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, ihracat arttırımı ve ihracat sıkıntılarıyla ilgili açıklamada bulundu. Toplantıya Bakanın yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Oda başkanları, STK başkanları ve çok sayıda işadamı katıldı.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada şunları söyledi.



Ülkelerle iki ilişkileri bir üst düzeye çıkararak o ülkelerle her anlamda ilişkileri geliştirmek. Ama bu kadar ticaret yapıyoruz bu kadar yatırım yapıyoruz pipi pipi dediğimiz kamu özel ortaklığı önemli projeleri yüzde yüz işletiyoruz, yapıyoruz dünyanın her yerinde. O zaman o ülkelerle ilişkilerimizi, hukuki anlamda güçlendirmemiz lazım ki gerek firmalarımız, gerek O ülkede çalışan insanlarımız zorluklar çekmesin. Çifte vergilendirmelerin kaldırılması yatırımların karşılıklı teşvikleri gibi. Ya da sosyal güvenlik anlaşmaları gibi. Bazı ülkelerde Çifte vergilendirmeler gibi örneğin Irak’ta. Kuzey Irak’tan girerken Habur Sınır kapısında bir vergi ve kuzey bölgesel yönetiminin sınırlarından çıkıp merkezi yönetimin sınırlarına girerken başka vergi. O zaman dezavantajlı duruma düşüyoruz. Yani diğer kapılardan girerken, ürünlere karşı firmalarımız Ülkemiz dezavantajlı duruma düşüyor. Ama şimdi bunu kaldırıyoruz hatta yeni bir kapı açıyoruz ovaköy kapısını açıyoruz doğrudan Bağdat’a ürünler gidebilsin. İşte tüm çabalarımız esasen Dünya ile ekonomi ilişkilerimizi güçlendirmek ve üç dünyamızın önüne fırsatlar açmak. Ve şimdi Suriye’deki sorunu çözdükten sonra özellikle mobilya sektörüne de çok önemli fırsatlar çıkacak. Bakan Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü. Tüm gayemiz Suriye’de terör götünü temizlemek Buda bizim için önemli güvenli bir ülke olmamız lazım ticaret bakımında yatırım bakımında gelen turist sayısı bakımından aynı şekilde siyasi çözümle Suriye’de sınır bütünlüğünü koruyarak Suriye’ye barışı ve istikrara çalışıyoruz ki bu olduğu zaman Suriye’nin yeniden inşasında Türkiye olarak önemli rol oynayacağız. İrak terörden temizlendi diyebiliriz. Ama kuzeyde PKK var dağlarda biz de onları temizliyoruz, zaten sonuna kadar da temizleyeceğiz. Ama Irak’ta hükümet kuruldu ve şimdi Irak’ın yeniden inşası gündemde. Şimdi son zamanlarda Libya’da iş yapmış firmalarımızın alacakları ödemeleri konusunda birlikte çalışıyoruz. Ve petrol satışları, gaz satışları başladıktan sonra Libya’nın bütçesi artı vermeye başladı.

Firmalarımızdan da çok büyük beklentiler var ve takim kazanan firmalarımızda var takim yerine firmalarımızla helalleşmelerine biz de tercih ediyoruz. Bunun içinde birlikte çalışıyoruz ve son günlerde firmalarımıza borçlar da ödenmeye başlandı. İşimiz gücümüz ekonomi Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuş, Ben büyükelçilerimize talimat verdim. Bir ekonomi müşaviri, Bir ticaret müşaviri, bir turizm müşaviri gibi arkadaşlarımız çalışıyorlar. En son gönderdiğim yazıda özellikle sağlık turizmi ile ilgili spor ve alternatif turizmi ile ilgili dünyanın neresinden Türkiye’ye hasta getirebiliriz bundan nasıl faydalanabiliriz. Bu konuda yazılı bir genelge gönderdim ve tüm arkadaşlarımız şimdi yazılı analizleri bizlere göndermeye başladılar. Türkiye’nin gelecekteki en önemli sektöre sağlık sevdaları olacaktır cumhurbaşkanımız 2023 hedeflerini koyarken turizm de de 50 milyon turu 50 milyar $ gelirdir Bursamızda turizm de hak ettiğini alıyor ama ilerde daha da iyi olacak.

