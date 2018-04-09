'Gelişmenin ve kalkınmanın birinci yolu düşünmektir' - BURSA
"Gelişmenin ve kalkınmanın birinci yolu düşünmektir" - BURSA - Programdan detaylar - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik'in konuşması "Gelişmenin ve kalkınmanın birinci yolu düşünmektir" - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çelik: - "Ülkelerin gelişmesi ve kalkınmasının birinci yolu düşünmektir. Düşünmek ve hayal etmekten sonra yapılması gereken, onları gerçekleştirmek için eksiklerimizi ortaya koymak ve bunların giderilmesi için ne yapabilirizi düşünmektir"BURSA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, "Ülkelerin gelişmesi ve kalkınmasının birinci yolu düşünmektir. Düşünmek ve hayal etmekten sonra yapılması gereken, onları gerçekleştirmek için eksiklerimizi ortaya koymak ve bunların giderilmesi için ne yapabilirizi düşünmektir." dedi. Çelik, Uludağ Üniversitesi İktisat Topluluğu "Youth Economic Forum'18" etkinliğinde, yerlilik ve milliliğin Türkiye için çok önemli bir unsur olduğunu dile getirdi.Yerli olunmadığı takdirde dışarıya bağımlı kalınacağını belirten Çelik, ''Siz veren el olmalısınız, isteyen değil. O yüzden öğrenen, bilgiyi hakim kılan, teknolojiye dönüştüren, ortak çalışma grupları oluşturan farklı disiplinlerden birçok gencimizin bir arada yaptığı çalışmalarla teknoparklarda veya Ar - Ge merkezlerinde bu faaliyetleri yürüten önemli bireyler olmalısınız.'' diye konuştu. Öğrencilere seslenen Çelik, paranın girişimcilik için ikinci planda olduğunu, düşünmek ve hayal etmenin daha önce geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:''Ülkelerin gelişmesi ve kalkınmasının birinci yolu düşünmektir. Düşünmek ve hayal etmekten sonra yapılması gereken, onları gerçekleştirmek için eksiklerimizi ortaya koymak ve bunların giderilmesi için ne yapabilirizi düşünmektir. Bakanlık olarak biz sizin emrinizdeyiz. TÜBİTAK'ta sorununuz var, biz sizinle beraberiz. KOSGEB'den bir destek talebiniz var, biz sizinle beraberiz. Eğer Türkiye'nin ihracatını artıracak, ithalatını azaltacak ve ekonomik değerler katacak bir faaliyetse biz bunların tamamının arkasındayız.''Etkinliğe, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek de katıldı.