Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gazze'nin 'kırmızı altını' çilek ablukayı deliyor - GAZZE

Gazze'nin 'kırmızı altını' çilek ablukayı deliyor - GAZZE

Gazze 'nin "kırmızı altını" çilek ablukayı deliyor - GAZZE - Gazze 'deki çilek tarlaları - Gazze li gençlerin çilekleri toplaması - Çileklerin tahta sandıklara yerleştirilmesi - Çilek üretimi yapan Filistinli Ekrem Ebu Husa ile röportajGAZZE (AA) - MUSTAFA MACİD - Gazze Şeridi'ndeki çiftçiler, Filistinlilerce "kırmızı altın" olarak tabir edilen çilekleri, Avrupa ve Körfez ülkeleri pazarına hazırlamak için yoğun mesai harcıyor.İsrail ablukasındaki Gazze 'de üretilen çilekler, İsrail'in Batı Şeria ve dış pazara çıkarılmasına izin verdiği sınırlı sayıdaki tarım ürünleri arasında yer alıyor. Gazze li gençler büyük zahmetle topladıkları çilekleri özenle tahta sandıklara yerleştirdikten sonra dış pazara ulaştırılması için hazırlıyor. Gazze 'deki Filistin Tarım Bakanlığı verilerine göre, çilek ekili araziler, İsrail'in saldırıları ve tarım arazilerini tahrip etmesi nedeniyle 2007 yılında 2 bin 500 dönümken, şimdi yaklaşık 908 dönüme geriledi.Çilek üretimi yapan Filistinli Ekrem Ebu Husa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çilek üretimi oldukça zahmetli, ince ve bakım isteyen bir iş. Dış pazara hazır hale gelebilmesi için çok çaba harcıyoruz." dedi.
- İsrail ihracatı engellemesi durumunda büyük zarar yaşanacakİsrail'in, ihracatı engellemesi durumunda ürünleri ihraç edememeleri halinde büyük zarara uğrayacaklarını söyleyen Husa, Gazze 'deki pazarda satmakla dış pazarlarda satmak arasında oldukça fark olduğunu dile getirdi.Husa, Gazze 'deki çileğin kalitesinin çok yüksek olduğunu söyleyerek, dış pazarda 14 şekele (3,7 dolar) satılan çileğin kilosunun İsrail'in Gazze dışına çıkarmaya izin vermediği zamanlarda ise ekonomik sıkıntılardan dolayı iç pazarda 5 şekele (1,3 dolar) satılabildiğini kaydetti.
Gazze 'deki çilek üretiminin yüzde 70'i Avrupa ve Körfez pazarlarına ihraç edilirken, geri kalan kısmı ise Batı Şeria ve yerel pazarda satılıyor. Gazze 'de aralık ayında başlayan çilek toplama sezonu, şubat ayının sonuna kadar devam ediyor. Gazze Şeridi, çilek üretimi ve Avrupa'ya çilek ihraç etme alanında Filistin'de ilk sırada yer alıyor.İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla beraber tarım arazilerini hedef alması ve tahrip etmesi nedeniyle çilek üretimi gibi birçok tarım faaliyetini etkiledi.

Yoğun Mesai Tarım Muhabir İsrail Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı