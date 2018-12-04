“Gayrimenkulün Büyük Buluşması-RE360” İstanbul’da gerçekleşti Haberi

-Katılımcılar

-Yonca Aközer röportaj

-Avi Alkaş röportaj

-Genel ve Detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Gayrimenkul sektörü temsilcilerini bir araya getiren “Gayrimenkulün Büyük Buluşması-RE360” İstanbul’da başladı.

Gayrimenkul sektörün geleceğinin konuşulduğu “Gayrimenkulün Büyük Buluşması-RE360” 700'ü aşkın katılımcıyla İstanbul'da başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Fatma Varank’ın katılımıyla açılışın gerçekleştiği RE360, Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş ile Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ev sahipliğinde bu yıl ikinci kez gerçekleştirildi.

RE360, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanı sıra aralarında Emlak Konut ve TOKİ’nin de bulunduğu kamu kuruluşları tarafından desteklenirken, özel sektör kuruluşları, ulusal ve uluslararası mesleki toplum kuruluşlarının da tam desteğini aldı. Konferansta yaşanan en önemli gelişme ise RE360’a, MIPIM’in stratejik ortak olarak katılması oldu. Son iki yıldır İstanbul’da düzenlenmesi için büyük uğraş verilen MIPIM’in bu adımla Türkiye ayağı için hazırlıklara başlandığı öğrenildi. “Türk gayrimenkulünü uluslararası piyasaya hazırlıyoruz” Konferansın ev sahiplerinden Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, “Oldukça iyi başladık. Çok önemli konuşmacılarla birlikte burada bu seneki stratejik ortağımız olan MİPİM’in değerli yöneticilerinin sunumlarını aldık. Konferansa son anda gelemeyen bakanımız Murat Kurum’un mesajlarını bize gayet olumlu bir şekilde aktaran bakan yardımcımız Fatma Varank’ın da katılımıyla, önümüzdeki yıllarda MİPİM Türkiye’yi başlatmak adına çok önemsediğimiz bu aşamada RE360’ın 2018 dönümünü bugün başarıyla başlattık. İnanıyorum ki bu iki gün boyunca çok önemli irdelemeleri, ortak aklı bulmaya yönelik soruları ele alacağız. Çünkü soru çok ve bu sorulara yanıtlar üretmemiz lazım. Ülkemizin içinden geçmekte olduğu sürece değerli katkılar, değerli çözüm önerileri getirebilecek olan yeni fikirler oluşturmak için önemli bir zemin, önemli bir buluşma bu. Dolayısıyla, gayrimenkulün büyük buluşması olan RE360, inanıyorum ki sektör için çok yararlı sonuçlar yaratacak. Türk gayrimenkul sektörünün önümüzdeki döneme daha iyi hazırlanmasını sağlayacağımız gibi mutlaka uluslararası arenaya da açılmasını gerçekleştirmek azmi ve arzusundayız. Bunu yaparken de, sektör olarak bir yandan toplu seferberlik gerçekleştirirken, diğer yandan Türkiye’nin, maalesef dışarıdan olduğu kadar iyi görünmeyen algısını iyileştirmek yönünde de uluslararası etkinliklere açılım sağlarken, yeni, yaratıcı, farklı trendleri ve yeni çözümleri de birlikte irdelemiş olacağız. Bu etkinlik, markalaşma sürecinde süreklilik, istikrar ve yaratıcılık ögelerini bir araya getirmemize katkı sağlarsa hepimizin bu konudan alacağı yararlar çok daha fazla olacaktır” dedi.

“MIPIM artık stratejik partnerimiz” Türkiye’nin gayrimenkul sektöründeki ihtiyaçlarına değinen ALKAŞ Genel Müdürü Yonca Aközer, “Bugün RE360 gayrimenkulün buluşması konferansındayız. Geçen yıl ilkini yapmıştık, bu yıl da ikincisini düzenliyoruz. Bu yılın en büyük farkı, geçen yıldan daha önemli olan kısmı, dünyadaki en büyük gayrimenkul fuarı olan MIPIM’in stratejik partnerimiz olmasıdır. Bu da bu işin seneye ve daha sonraki yıllarda da uluslararası platforma taşıyacağımızın göstergesi olacak. Kamu ve özelin birlikteliği, sektördeki paydaşların bir araya gelmesi, şu an Türkiye’nin gayrimenkul sektöründe ihtiyacı olan gündem diye düşünüyoruz. Biz bir olursak ancak bu zor günlerden çıkarız. MİPİM’i 2019’da da Türkiye’de gerçekleştirebilirsek bu bizim için en büyük pozitif güç olacaktır diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. “Büyük düşünüp küçük davranmamız gerekiyor” Aközer yabancı yatırımcıların ilgisini çekmenin ve bu ilginin sürdürülebilir hale getirilmesinin önemine değinerek, "Çok büyük hedefler yerine, büyük düşünüp küçük davranmamız gerekiyor. Dolayısıyla seneye hedefimiz, yine bu yıl da tohumlarını ektiğimiz, Rusya, Kazakistan, Tataristan, Özbekistan, Almanya ve Ortadoğu gibi bize 4 saatlik uçuş mesafesinde olan yani yakın olan ülkelerin, yine gayrimenkul sektörü ve paydaşları ile bir araya gelebileceğimiz, sektöre nefes kazandıracak network imkanlarını sağlamaktır. RE360 konferansı işin bahanesi, konferans sebebiyle bu networkun yapılmış olması, bilgi paylaşımının yapılmış olması, sektördeki trafiğin ve sinerjinin nakde dönebileceği ortamların oluşmuş olması bizim en büyük hedefimizdir. Kamudan da desteği aldık. Artık hızla tüm sektör birlikte ilerleriz diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Gayrimenkul sektöründen yerli ve yabancı birçok marka ve yatırımcının bir araya geldiği RE360, 5 Aralık Çarşamba günü sona erecek. (DCC-YES-

