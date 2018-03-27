Gayrimenkul sektöründe 'teşvik' beklentisi - BURSA
Gayrimenkul sektöründe "teşvik" beklentisi - BURSA - İnşaat ve bina detayları - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin'in açıklamalarıGayrimenkul sektöründe "teşvik" beklentisi - GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Yetgin: - "Satışların daha da artması lazım. Sektör olarak bazı taleplerimiz var. Üzerinde çalışılıyor ve çok yoğun çalışmalar olduğunu biliyoruz. İnşallah sektörün önü daha fazla açılacak" - "Gayrimenkul, önemli ve lokomotif bir sektör. 250'ye yakın alt sektörü etkileyen bir sektör. O nedenle teşviklerle daima desteklenmesi ve büyümesinin sağlanması gerekiyor" - "Teşviklerle inşallah daha hızlı, kaliteli ve sürdürülebilir işleri yapmaya devam edeceğiz"BURSA (AA) - CEM ŞAN - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin, gayrimenkul sektörü olarak geçen yıllardaki teşviklerin devamını ümit ettiklerini belirterek, "Satışların daha da artması lazım. Sektör olarak bazı taleplerimiz var. Üzerinde çalışılıyor ve çok yoğun çalışmalar olduğunu biliyoruz. İnşallah sektörün önü daha fazla açılacak." dedi. Halk GYO Genel Müdürü de olan Yetgin, AA muhabirine, Türkiye'de gayrimenkul sektörünün dinamiklerinin çok önemli olduğunu söyledi.
Özellikle kentsel dönüşümle beraber gayrimenkulde bir potansiyelin, talebin olduğunu ifade eden Yetgin, "Önümüzdeki yıllarda 7,5 milyon konutun dönüşümüyle beraber ciddi bir talep olduğunu söyleyebiliriz. 15 - 20 yıl bu dönüşüm sürecini Türkiye'nin ivedi bir şekilde tamamlaması gerekiyor. Artık daha yaşanabilir, akıllı, sürdürülebilir şehirlerde yaşayabilelim." diye konuştu. Yetgin, son 4 - 5 yılda gayrimenkul sektöründe sürekli artan bir satış grafiğinin olduğunu belirterek, "2018 yılında da geçen yıla yakın satış rakamlarının olacağını ümit ediyoruz. Satışların daha da artması lazım. Sektör olarak bazı taleplerimiz var. Üzerinde çalışılıyor ve çok yoğun çalışmalar olduğunu biliyoruz. İnşallah sektörün önü daha fazla açılacak." ifadesini kullandı. - "Sektörün desteklenmesi gerekiyor"Daha önce KDV ve tapu harçlarında indirim yapıldığını ve bu teşviklerin geçen sene 30 Eylül'de sona erdiğini hatırlatan Yetgin, KDV ve tapu harçlarında yapılan indirimlerin ciddi bir hareketlilik yaşattığını aktardı.Benzer teşviklerin bazı alanlarda yenilenebileceğini belirten Yetgin, "Gayrimenkul, önemli ve lokomotif bir sektör. 250'ye yakın alt sektörü etkileyen bir sektör. O nedenle teşviklerle daima desteklenmesi ve büyümesinin sağlanması gerekiyor." dedi. Yetgin, şu anda konut kredi faiz oranlarının yüksek seyrettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:"Yüzde 1'in üzerinde veya altında faiz oranının olması açıkçası talebi doğrudan etkiliyor. Bunun için alternatif finansman yöntemlerinin bulunması ve kullanılması gerekiyor. Düzenleme açısından bir problem yok. Gayrimenkul sertifikaları, gayrimenkul yatırım fonları gibi. Bunların sayısının ve hacminin artması gerekiyor. Sayın Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek'in verdiği mesajlar çerçevesinde biz sektör olarak bu tür teşviklerin devamını ümit ediyoruz. Bu kadar önemli ve deprem riski açısından önem arz eden bir sektör olduğumuz için bu teşviklerle inşallah daha hızlı, kaliteli ve sürdürülebilir işleri yapmaya devam edeceğiz." - İstanbul'da dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacıToplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının son 15 yıl içinde yaptığı arzın önemli bölümünün alt gelir grubuna hitap ettiğini vurgulayan Yetgin, bu arzın toplam üretimin yüzde 8 ila 10'una tekabül ettiğini aktardı.Gecekondu ve kaçak yapılaşmanın 2002 sonrası bittiğini dile getiren Yetgin, şunları kaydetti:"Alt gelir grubuna yönelik ihtiyacı büyük ölçüde Toplu Konut İdaresi karşılıyor. Belki bir miktar daha üst segmentte dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacı yoğun. Özellikle büyük şehirlerde bu yoğun ihtiyaç, arsa veya arazi arzının kısıtlı olmasından kaynaklanıyor. Bazı sübvansiyonlarla sunum artırılabilir. Aksi halde İstanbul'da A ve B segmenti evet ama C segmenti ve altına hitap etmek bu anlamda pek mümkün değil. Maliyetin en önemli bileşenlerinden birisi arsa fiyatları. Büyük şehirlerde de şehir geliştikçe, ekonomi büyüdükçe sunulabilecek arazi alanları daraldıkça arazilerin değerleri artıyor. Büyük şehirlerde alt gelir grubuna sunum belki yine TOKİ'nin, Bakanlığımızın yapacağı projelerle mümkün olabilir."