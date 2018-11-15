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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Futurallia İş Forumu Tunus'ta başladı

Futurallia İş Forumu Tunus'ta başladı



: - Katılımcıların gelişi - Oturumda konuşma yapılması - Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in gazetecilere açıklama yapması - Futurallia İş Forumu'nun 22'nci oturumu, 30 ülkeden 650 müessesenin katılımıyla başladıTUNUS (AA) - Tunus 'ta iş geliştirme forumu Futurallia'nın 22'nci oturumu, 30 ülkeden 650 müessesenin katılımıyla başladı.
Tunus Vatandaşlığı Kurumları Konfederasyonu ile Futurallia iş birliğinde organize edilen ve 2 gün sürecek forum, yatırım ortamlarının pazarlanması ve birçok sektörde ortaklık fırsatları sağlamayı amaçlıyor.Forumda başta sanayi, gıda, otomotiv, biyoteknoloji, kamu işleri, tekstil ve iletişim olmak üzere birçok sektörden katılımcılar yer alıyor.Forumun açılışının ardından basın açıklaması yapan Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, hükümetinin 2019'da istihdama odaklanacağını ve kamu kurumlarının daha fazla istihdam sağlayamaz durumda olduğunu ifade etti.
Özel sektörün desteklenmesi gerektiğini ve 2019 Maliye Yasası kapsamında proje yapmak isteyen ancak finansman sorunu yaşayan gençler için 50 milyon dinarlık (17,1 milyon dolar) başlangıç fonu oluşturduklarını söyledi.

Futurallia Müdürü Françoise Villain da forumun şu ana kadar 40'tan fazla ülkenin olumlu ekonomik sonuçlar elde etmesini sağladığını belirtti.
Futurallia 1990 yılından itibaren her sene düzenlediği toplantılarla dünyaya açılmak isteyen ve küresel büyümeyi hedefleyen KOBİ’leri bir araya getiriyor.

Teknoloji Toplantı Basın Açıklaması Hükümet 1 Milyon Dolar 

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