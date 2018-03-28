'Fuarcılık sektörü bizim coğrafyamıza kayıyor' - KONYA
"Fuarcılık sektörü bizim coğrafyamıza kayıyor" - KONYA - Konya Tarım Fuarı'ndan detay - TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü ile röportaj"Fuarcılık sektörü bizim coğrafyamıza kayıyor" - TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü Ersözlü: - "Avrupa'ya giden ziyaretçi sayısında düşüş var. Fuarcılık sektörü bizim coğrafyamıza kayıyor. Şu anda Türkiye'de, dünyanın en büyük İngiliz, Alman ve İtalyan fuar şirketleri ofis açmış durumda. Özellikle İstanbul üzerinden Avrasya ülkelerine mal satma telaşındalar" - "Çin, 2030'da dünyanın en büyük ekonomisi olmak için fuarcılık sektörüne çok büyük yatırımlar yapıyor. Şu anda Batı'yı geçmiş durumdalar. Biz de yakın gelecekte Asya Pasifik ülkeleriyle yakın rekabet içerisinde olacağız"KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Avrupa'ya giden ziyaretçi sayısında düşüş var. Fuarcılık sektörü bizim coğrafyamıza kayıyor. Şu anda Türkiye'de, dünyanın en büyük İngiliz, Alman ve İtalyan fuar şirketleri ofis açmış durumda. Özellikle İstanbul üzerinden Avrasya ülkelerine mal satma telaşındalar." dediErsözlü, AA muhabirine, Türkiye'deki fuarcılık sektörünün her geçen gün büyüdüğünü söyledi.
Geçen yıl Türkiye genelinde 475 fuarın düzenlendiğini belirten Ersözlü, "Bu fuarlara 7 bini yurt dışından olmak üzere 60 bin firma katıldı. Toplamda 100'ün üzerinde ülkeden 590 bini yurt dışından olmak üzere 21 milyon kişi bu fuarları ziyaret etti. Yurt dışından gelen ziyaretçi sayısı bakımından da 2017 yılını yüzde 10'luk büyümeyle kapatmıştık." diye konuştu. - "2018 yılını yüzde 25 büyümeyle kapatacağız"Ersözlü, Türkiye'de fuar düzenledikleri şehir sayısını 11'e çıkardıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:"Ülke genelinde düzenlenen fuarlara gelen ziyaretçilerin dörtte birini TÜYAP olarak biz getirdik. 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 29 büyüme sağladık. Bu yıl düzenleyeceğimiz 90 fuara 6 milyon ziyaretçi bekliyoruz. 2018 yılına iyi başladık. İlk fuarlar dolu dolu geçiyor. İnşallah fuarcılıkta 2018 yılını yüzde 25 büyümeyle kapatacağız. Fuarlarımızla ülkemizin ekonomisine, büyümesine, ihracatına katkı sağlıyoruz."Bu yılın, fuarcılık sektöründe patlama yılı olacağını anlatan Ersözlü, şöyle devam etti:"2017 yılını beklediğimiz gibi kapattık. Terör olaylarının bitmesi Türk fuarcılık sektörünü canlandırdı. Lanet terörden kurtulup sakin ve huzurlu bir dönem başlayınca ülke olarak önümüz daha da açıldı. Farklı yollarla önümüzü kesmek isteseler de biz Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz. Türk fuarcılık sektörü önümüzdeki 10 yılda dünyanın en önemli fuar ülkelerinden biri olacak. Batı'yı yakalayacağız hatta geçeceğiz."Ersözlü, Avrupa'da fuarcılığın gerilemekte olduğunu vurgulayarak, "Avrupa'ya giden ziyaretçi sayısında düşüş var. Fuarcılık sektörü bizim coğrafyamıza kayıyor. Şu anda Türkiye'de, dünyanın en büyük İngiliz, Alman ve İtalyan fuar şirketleri ofis açmış durumda. Özellikle İstanbul üzerinden Avrasya ülkelerine mal satma telaşındalar. Buradan müşteri kapmak için Türkiye'de fuarlar düzenliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.En büyük rakiplerinin başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri olduğuna dikkati çeken Ersözlü, şunları kaydetti:"Çin dünyada en fazla fuar düzenleyen ülke. Dünyada yılda 30 bin civarında fuar düzenlenirken bunun sadece 6 binini tek başına Çin düzenliyor. Bu sayıyı daha da artırmak için durmadan çalıyorlar. Dünyanın en büyük ekonomisi olmayı arzuluyorlar. Çin, 2030'da dünyanın en büyük ekonomisi olmak için fuarcılık sektörüne çok büyük yatırımlar yapıyor. Şu anda Batı'yı geçmiş durumdalar. Biz de yakın gelecekte Asya Pasifik ülkeleriyle yakın rekabet içerisinde olacağız."