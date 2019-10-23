Fuar İzmir'de iki fuar, bir kongre



- Madencilik Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı (MINEX) ile 46. Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri (İZFAŞ) ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen MINEX - 8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarının ve Shoexpo - 46. İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarının açılışı yapıldı. Ayakkabı ve çantaların bir arada görücüye çıktığı ve madencileri buluşturan fuarda, 2020-2021 koleksiyonları göz doldurdu 250'si yabancı 345 firma var Öte yandan, Madencilik Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarının, 23-26 Ekim tarihlerinde arasında ziyarete açık olacağı bildirildi.

Binlerce sektör temsilcisinin ticaret amacıyla buluştuğu fuara, A holünde 250'si yabancı 345 firmanın katıldığı öğrenildi. İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı göz doldurdu 46. Shoexpo İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı da, ayakkabı ve çanta sektöründeki yenilikleri, tasarımları, modellerin buluşma noktası oldu. Fuar İzmir B Holü'nde gerçekleşen açılışa; 68 firma ve iki dernek olmak üzere toplamda 70 katılımcı hazır bulundu. Bu yıl ilk kez Shoexpo'da tasarımcılar için özel bir platform oluşturuldu. 'Tasarımını Al Gel' de tasarımcılar, kendi üretimlerini 46. Shoexpo İzmir'de sergileme fırsatı buldu. 2020-2021 yılının tasarımlarının da sergilendiği fuarda, yurt içi ve yurt dışından gelen alıcılarda ikili görüşmeler yaptı. Fuar İzmir ayrıca, IMMAT - 7. Uluslararası Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresine de ev sahipliği yaptı. Kaliteli üretimin artırılması, iç piyasanın teşvik edilmesinin amaçlandığı kongrede, dünyanın dört bir yanından gelen uzmanlar yerini aldı. Ege İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, kolektif akıl ve birliktelik çağrısında bulunarak, ülkemizin makine ithal eden değil ihraç eden ülke konumuna geldiğini söyledi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de, madenciliğin çevreye daha duyarlı yöntemlerle geliştirilmesinin öncelik alındığı süreçte yaşadığımızı belirterek, ekonomik refahı yükseltirken, diğer taraftan doğaya uyumlu hale geldiğini belirtti.

Fuarın açılış törenine ayrıca; TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, İTOB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ramazan Acar, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ve İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata ile dernek ve sektör temsilcileri katıldı.

(NUR-HG-



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