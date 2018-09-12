Ford Trucks, M-Sport'a iki yeni çekici verdi - MUĞLA
- Çekici ve M - Sport garajından detaylar - Ford Trucks Pazarlama Müdürü Bahattin Topçu'nun konuşması - M - Sport Genel Müdürü Malcom Wilson'un teşekkürüFord Trucks, M - Sport'a iki yeni çekici verdi - Ford Trucks, ekimde piyasaya sunmaya hazırlandığı yeni çekicisini, Ford ralli takımlarını yöneten M - Sport'a hediye etti - Ford Trucks Pazarlama Müdürü Bahattin Topçu: - "Bu anlaşmayla hem marka bilinirliğimiz artacak hem de uluslararası marka görünürlüğümüz"MUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye Rallisi'nde yarışan Ford ralli takımlarını yöneten M - Sport'a, Ford Trucks tarafından iki adet çekici hediye edildi.Ford Trucks, WRC'de mücadele eden dünyanın en önemli ralli takımlarından M - Sport World Rally Team'e destek olmak amacıyla bu yılın ekim ayında piyasaya süreceği çekiciden ikisini, M - Sport'un hizmetine verdi.Sponsorluk anlaşması gereği Ford Trucks Pazarlama Müdürü Bahattin Topçu, Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayağı olan Marmaris Rallisi öncesinde M - Sport Genel Müdürü Malcolm Wilson Obe'ye anahtarları takdim etti.Servis alanındaki M - Sport garajında düzenlenen anahtar teslim töreninde konuşan Ford Trucks Pazarlama Müdürü Topçu, motor sporlarına yatırım yapmaya ve desteklemeye devam ettiklerini, çekici sektöründe standartları yeniden belirleyecek yeni çekicilerini M - Sport'un hizmetine sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
- "Ford Trucks kıtaları dolaşacak"Ford Trucks'ın global çapta motor sporlarına destek olduğunu belirten Topçu, "Ford Trucks olarak Ortadoğu, Afrika, Rusya ve Türk cumhuriyetlerinin ardından büyümemizi Orta ve Doğu Avrupa'da devam ettiriyoruz. 33 ülkedeyiz ve yıl sonunda 40 ülkeye, 2020 sonunda 50 ülkeye kadar çıkacağız. Bu anlaşmayla hem marka bilinirliğimiz artacak hem de uluslararası marka görünürlüğümüz. Ford Trucks kıtaları dolaşacak." dedi. Topçu, şöyle devam etti:"Araçlarımız Ford GT'nin şampiyona sırasında naklini sağladı. Bundan sonraki hedefimiz ise Dakar Rallisi'ne girmek. Motor sporlarına verdiğimiz desteği bugün de burada M - Sport'a verdiğimiz destekle sürdürüyoruz. WRC'de hizmet etmek üzere yıllardır üzerinde çalıştığımız iki adet Ford Trucks çekicinin anahtarlarını teslim ettik. Bu sayede tüm araçlarımız Avrupa ve bütün kıtaları gezecek. Ford markası görünürlüğünü artıracak."Yeni çekicilerinin sektöründe standartları yeniden belirleyeceğini söyleyen Topçu, "19 Eylül'de Hannover'deki IAA fuarında dünyaya tanıtacağız. Yeni aracımızın ismini de bu fuarda açıklayacağız. Dünya prömiyerinden önce burada yeni çekicimizi, M - Sport'un hizmetine sunmaktan ve dünya rallisinde olmasından büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu. M - Sport Genel Müdürü Malcom Wilson da "Ford ile uzun süredir devam eden itibarlı iş birliğimizin, Ford Trucks ile yaptığımız yeni anlaşmayla genişlemesine tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyorum. 2019 yılından itibaren takımımıza hizmet edecek yeni çekicilerin, sektörün yeni gözdesi olacağına inanıyorum." dedi.