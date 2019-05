Fırtınadan kaçan 100 orkinos gemisi limanlara sığındı

-TEKNELERDE BALIK AĞI ONARAN BALIKÇILAR

-ÇALIŞAN BALIKÇILARDAN GENEL VE DETAY

-BOYA YAPAN BALIKÇI

-AİLESİYLE TELEFONDA GÖRÜŞEN BALIKÇI

-TELEVİZYON İZLEYEN BALIKÇILAR

-HASAN SOYDEMİR RÖP

-DOĞAN EGE RÖP

-NAMIK AYGÜN RÖP

-ALİCAN ÖZDEMİR RÖP

-TURGAY AKDENİZ ŞARKI SÖYLEMESİ



( ANTALYA ) -- Orkinos avcılarının fırtına molası- Uluslararası sularda orkinos avlayan 100 civarında balıkçı teknesi olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yat limanına sığındı.- Ağlarına bakım yapan balıkçılar, ağır işlerinden çok aile hasretinden dert yanıyor. ANTALYA



- Bursa’nın Gemlik ilçesinde toplanıp yola çıkan ve her birinde ortalama 25 personel bulunan yaklaşık 100 balıkçı teknesi olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya’nın Gazipaşa ilçesi başta olmak üzere bölgedeki yat limanına sığınmak zorunda kaldı. Fırtına molası veren yaklaşık 2 bin orkinos avcısı 2 gündür limanda bir yandan aileleriyle telefonda hasret gideriyor, bir yandan da balık ağlarını ve teknelerini onarıyorlar. 15 Mayıs-1 Temmuz tarihleri arasında 45 günlük süre için başlayan orkinos avı için uluslararası sulara açılan tekneler, açıklarda başlayan fırtına nedeniyle Gazipaşa Yat Limanına sığındı. 2 gündür limanda bekleyen balıkçılar, bir yandan aileleriyle telefonda hasret gideriyor, bir yandan da balık ağlarını ve teknelerini onarıyorlar. Gazipaşa Yat Limanında donanmayı andıran gemilerde hummalı bir çalışma sürüyor. Tekne kaptanlarından Hasan Soydemir, hava muhalefeti nedeniyle Gazipaşa Yat Limanına sığınmak zorunda kaldıklarını belirterek, “2 gündür buradayız. Hava kalktıktan sonra yola çıkacağız. Bu arada balık ağlarımızı onarıyoruz, ikmal yapıyoruz. Biz Gemlik’ten geldik. Antalya, Kıbrıs çevresinde orkinos avcılığı yapan balıkçı tekneleriyiz” dedi.

Balıkçı Doğan Ege, uluslararası sularda orkinos avcılığı yaptıklarını belirterek, “Hava muhalefeti nedeniyle buradayız. Rızkımızı aramaya geldik. Temennimiz iyi. Her sene geliyoruz. Şuan zayıf geçiyor ama havalar ısındığında balık ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

Tekne kaptanı Namık Akgün de “Her yıl 1 ay orkinos avcılığı vardır, bu yıl 1.5 aya çıktı. Mavi yüzgeçli orkinos balığı her yıl Antalya Kıbrıs açıklarına gelir. Orkinosun en kaliteli cinsi olan mavi yüzgeçli orkinos Akdeniz açıklarında bulunur. Her yıl Trabzon’dan, İstanbul’dan buraya avlamaya geliyoruz. Tabi bu avlanan balık Japonya’ya gider. Orkinos avlayan 5 şirket var. Bu şirketlerin kota hakları var. 54 avlanma gemisi, kafes gemileri, balık arama gemileriyle birlikte 100 kadar gemi var. Bu balıkları su kafeslerine koyup çiftliklere getiriyoruz. Japonlar kışın gelip alıyorlar ” şeklinde konuştu.

Balıkçı Alican Özdemir ise hasretlikten dert yandı. Açık denizlerde aileleriyle iletişim kuramamaktan dert yanan Özdemir, “Açıklarda telefonlar çekmiyor. Ailemizle iletişim kuramıyoruz. Ağır işler değil ama bu bize koyuyor. Bu tür durumlarda kıyıya yanaşırsak ailemizi arayabiliyoruz” dedi.

Balıkçı Turgay Akdeniz, bir yandan çalışırken bir yandan türkü söyleyerek ailesine olan hasretini dile getirdi. Teknelerin 2 gün sonra açık denizlere açılması bekleniyor. (AMT-SM-