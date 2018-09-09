Fındıkta tekelleşme iddiaları - DÜZCE

- Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran'ın açıklamaları - Fındık harmanı ve fındık tüccarından detaylarFındıkta tekelleşme iddiaları - Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran: - "Fındıkta tekelleşme bu yıl tamamen kendisini hissettirdi. Bunu görmek için alim olmaya gerek yok"DÜZCE (AA) - Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, Türk fındığında tekelleşme riski olduğunu belirterek, "Fındıkta tekelleşme bu yıl tamamen kendisini hissettirdi. Bunu görmek için alim olmaya gerek yok" dedi. Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındıkta tekelleşme olduğunu ve bu tekelleşmenin bu yıl kendini açık açık gösterdiğini söyledi.
Başaran, tekelleşmenin zararlarının bu yıl ve bundan sonraki yıllarda daha da etkisini artacağını belirterek, şöyle konuştu:"Fındıkta tekelleşme bu yıl tamamen kendisini hissettirdi. Bunu görmek içinde alim olmaya gerek yok. Tüm fındık üreticisi, fındık bölgesinde yaşayan, geçimi fındığa bağlı olan, esnafından, tüccarından, sade vatandaşına kadar herkes bunu ikrar etmiş durumda. Yapılması gereken devletin artık bunun farkına varması. Buna bir çare bulunması ve müdahalenin yapılması şarttır. "Tekelleşmenin zararlarına dikkat çeken Başaran, üreticinin bu nedenle piyasadan çekilmek zorunda kaldığını kaydetti. Başaran, "Çünkü yurt dışındaki alıcılar kim büyükse ona yöneliyor. Bu nedenle yerli ihracatçılarımızda daralma oluyor. Bunlar bu önlemi 5 - 6 yıl önce almaları gerekiyordu. Biz çiftçi temsilcileri olarak uyarılarımızı yaptık. O zaman bu müdahaleleri etmezseniz, bunların rakipleri olarak, bu sistemin paydaşı olarak tedbirleri almazsanız bu piyasa elinizden gidecek. Belki sizlerde olmayacaksınız dedik. Geldiğimiz nokta budur. " diye konuştu. Üreticilere de uyarılarda bulunan Başaran, "Üretici anlamında da, üreticiden yok pahasına fındık almayı, ticaretini yapan tüccarlarda da bu sıkıntılar yaşanmaya başladı. Bir an evvel bu sisteme karşı harekete geçmemiz lazım. Özellikle çiftçilerimizin bu firma temsilcilerinin peşine gidip kendi geleceklerini satmasınlar. Bir an evvel bu firmalarla ilişkilerini kessinler ve ürünlerine sahip çıksınlar." ifadelerini kullandı.