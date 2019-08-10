Fındık üreticileri çifte bayram yaşıyor Haberi

-Bahçeden ve dallardan detay

-Arslan Soydan açıklaması

-Fındık üreticileri açıklamaları

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( ORDU )- Sezon öncesi açıklanan fındık fiyatları, üreticilerin huzurlu fındık toplamasını sağlıyor- TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan:- “Üreticiler huzurlu ve mutlu fındık topluyor” ORDU



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sezon için fındık fiyatlarını açıklaması, üreticilerin adeta çifte bayram yaşamasına sebep oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatın kilogramda 17 lira, levant fındık için 16,5 lira olarak belirlendiğini bildirmişti. Fındık üreticilerinin sabırsızlıkla beklediği fiyatlar, uzun yılların ardından ilk defa hasat başlamadan açıklanmıştı. Ordulu fındık üreticileri, bahçeye girmeden önce açıklanan ve geçtiğimiz yıllara göre yüksek olan fındık fiyatlarından memnun olurken, Kurban Bayramı ile birlikte adeta ikinci bayramı yaşıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticilerin şimdiye kadar sezon başlamadan fiyatların açıklanmasını beklediğini belirtti.

Soydan, “Özellikle fındık serbest piyasaya bırakıldıktan sonra üreticilerimiz açısından olumlu bir sezon geçmiyordu. Sezona girmeden önce üreticilerimiz fındığı kaça satacak? İşçi parasını kurtaracak mı? diye tedirginlik içerisindeydi. Biz de yıllardır devlet müdahalesinin gerçekleşmesini talep ediyorduk. Bu yıla kadar da sezon öncesi yani hasat öncesi fiyat açıklanmıyordu. Bu da üreticiler açısından olumlu değildi. Serbest piyasa koşulları üreticilerin istediği şekilde fiyat oluşturmuyordu. Bir istikrarsızlık vardı. Üreticinin talebi burada sezon öncesi fiyatın açıklanmasıydı” dedi.

“Üreticiler huzurlu fındık topluyor” “Bu sene olumlu bir açıklama oldu, sezon öncesi açıklanması üreticileri mutlu etti” diyen Soydan, “Üreticiler de en azından 16 buçuk ve 17 liraya satacaklarına kesin gözüyle bakıyorlar. Üreticiler bahçeye bu fiyatı bilerek girdiklerinden dolayı mutlu ve huzurlu bir şekilde fındıklarını topluyorlar. Üretici şuanda uzun yıllardan sonra hasat başlamadan önce fiyatları öğrendi, bundan dolayı da huzurlu” şeklinde konuştu.

Üreticilere kaliteyi arttıracak tavsiyeler Üreticilere tavsiyelerde de bulunan Soydan, “Kurutma döneminde çok dikkat etmeleri lazım. Harmana gelirken özellikle bahçelerdeki naylon çuvalları muhakkak günlük götürüp harmanda boşaltmamız lazım. Yağışlı olan zamanlarda fındığın üzerini çok kapatmamamız lazım. Çünkü fındıkta ısı ile beraber bozulmalar olabilir. Muhakkak havalandırmak ve karıştırmak lazım” ifadelerine yer verdi. Üreticiler çifte bayram yaşıyor Bu yıl Kurban Bayramı ile neredeyse aynı günlere denk gelen fındık hasadı, üreticilerin yüzünü daha da güldürdü. Sezon öncesi açıklanan yüksek fiyat, üreticilerin adeta çifte bayram yaşamasına neden oldu. Ordulu fındık üreticisi Okan Mağden, ilk defa bahçeye girmeden fındık fiyatının açıklanmasından dolayı memnun olduğunu belirtirken, açıklanan fiyatın yeterli olduğunu, huzur içerisinde fındık topladıklarını ifade eden Mağden, memnun olduklarını aktardı. Diğer üreticiler de ilk defa fındık fiyatının açıklanmasından dolayı memnun olduklarını ifade ederek, fiyatı bilerek bahçeye girdiklerini aktardılar.

