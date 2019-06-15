Fındık hasadı öncesi rekolte uyarısı İzle

-- Nurittin Karan açıklaması

-- Bahçe ilaçlama detay



( GİRESUN )- Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurtittin Karan:“Küllenme hastalığına karşı zirai mücadele yapmayan üreticilerimizin bahçelerinde yüzde 50 gibi azalma olacağını düşünüyoruz”- “5 yıldır mücadele etmemiz rağmen hastalık etkisini hala göstermeye devam ediyor” GİRESUN



- Türkiye'nin dış ihracatta önemli tarım ürünlerinden olan fındık için korkutan açıklama geldi. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, “Küllenme hastalığına karşı zirai mücadele yapmayan üreticilerimizin bahçelerindeki rekoltenin yüzde 50 gibi azalma olacağını düşünüyoruz” dedi.

Küllenme hastalığının ciddi manada kendisini göstermeye başladığını belirten Karan, 5 yıldır yapılan mücadele ile ilerleme kaydedildiğini ama hastalığın etkisinin yine de devam ettiğini kaydetti.

2014 yılından buyana çiftçilere sürekli olarak uyarılarda bulunduklarını ifade eden Karan, “Biz sürekli külleme konusunda uyarıyoruz tabi bölgemizde ciddi manada bu hastalık görülmeye başladı.

5 yıldır mücadele etmemiz rağmen hastalıkta belli bir oranda azalma olsa bile etkisini hal göstermeye devam ediyor. Bölgemizde su sıkıntısı ve arazinin meyilli olmasından dolayı çiftçilerimizin de yaşlı olmasında dolayı ilaçlama konusunda zorlanıyoruz” şeklinde konuştu.

İlaçlama yapan çiftçi ile yapmayan çiftçi arasındaki farkların gözle görülür seviyede olduğuna dikkat çeken Karan, şöyle devam etti: “Belli bir dönmede çiftçilerimiz ilaçlama yapıyor ama yanındaki parsel ile kendi parseli arasındaki farkı görebiliyor. Yanındaki üreticimiz ilaçlamış dökülme yok, fındıklar daha iyi daha olgunlaşmış, daha kaliteli ama diğer üreticimiz bahçesini ilaçlamadığı için ciddi manada dökülmeler meydana geldiğini gördük. Rekolteyi tahmin edenlerinde bunları görmesini istiyoruz. Hastalıklar var yani üretici fındığı çuvala girmeden fındığım var demesin. İlerleyen günlerde zirai mücadele yapmayan üreticilerimizin bahçelerinde yüzde 50 gibi azalma olacağını düşünüyoruz ve fazla beklemeden üreticimizin külleme ile mücadele etmeleri gerektiğini düşünüyoruz.” Rekolte konusunda da konuşan Karan, fındık şu anda iyi görülse de ilerleyen günlerde rekolte açıklandığından revize edileceğini düşündüğünü söyleyerek, hastalıklardan dolayı ciddi manada kayıplar yaşanabileceğini vurguladı. (RY-ÖS-Y)

