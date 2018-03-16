Ferrero fotoğraf birincisi ödülünü aldı

-Birinci olan öğrenciye okul müdürü ve Değerli Tarım Ordu-Giresun Bölge Müdürü Ömer Kürşat Yeşiloğlu tarafından hediyesinin verilmesi

-Yarışmaya katılan diğer öğrencilere katılım belgelerinin verilmesi

-Değerli Tarım Ordu-Giresun Bölge Müdürü Ömer Kürşat Yeşiloğlu ile röp.

-Birinci olan öğrenci Mehmet Aydemir ile röp.

-Öğrencinin fotoğraf makinesi ile arkadaşalrını fotoğraflaması

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( ORDU -HD)- Ferrero Firması tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında birinci olan öğrenciye fotoğraf makinesi hediye edildi ORDU



- Ferrero firması tarafından ‘Değerli Tarım’ projesi kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında, birinci olan öğrenciye hediyesi verildi.

5 yıl önce uygulanmaya başlanan ‘Değerli Tarım’ projesi kapsamında, Trabzon, Giresun Ordu, Düzce ve Sakarya illerindeki bazı okullarda öğrencilere, fotoğrafçılıkla ilgili temel bilgiler verilip fotoğraf yarışması düzenlendi.

Eğitimler sonrası Trabzon Çarşıbaşı Anadolu Lisesi, Giresun Yağlıdere Anadolu Lisesi, Ordu Gürgentepe Şehit Ahmet Yaşar Anadolu Lisesi öğrencileri çektikleri fotoğraflar ile yarışmaya katıldı.

Ordu Gürgentepe Şehit Ahmet Yaşar Anadolu Lisesinden yarışmaya katılan 20 öğrenciden 11’nci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Mehmet Aydemir, fındık ve çikolata temalı fotoğrafı ile birinci oldu. Yarışmada birinci olan öğrenciye Ferrero Değerli Tarım Ordu-Giresun Bölge Müdürü Ömer Kürşat Yeşiloğlu ve Okul Müdür Yardımcısı Kemal Çalış tarafından hediye olarak fotoğraf makinesi verildi.

Öğrenciye hediyesinin verilmesinin ardından proje hakkında açıklamalarda bulunan Değerli Tarım Ordu-Giresun Bölge Müdürü Ömer Kürşat Yeşiloğlu, “Proje kapsamında ilimizde yürütmüş olduğumuz, ‘iyi tarım ve iyi sosyal uygulamalar’ çerçevesinde, bölge halkına yaptığımız tanıtımlarımız devam ediyor. Bu tanıtımlar içerisinde sadece zirai anlamda değil, okullarda öğrencilerimiz yönelik etkinliklerimizi de sürdürüyoruz. En son yapmış olduğumuz fotoğraf etkinliğimizde gençlere, profesyonel fotoğrafçılık eğitimi verdik. Bunun üzerine de yarışmaya katılanlar arasından seçtiğimiz birinci olan öğrenciye fotoğraf makinesi ve katılım belgelerini hediye ettik. Birinci olan arkadaşımızı tebrik ediyorum” dedi.

Fotoğraf yarışmasında birinci olan 11’nci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Mehmet Aydemir ise, fotoğraf çekmeyi sevdiğini belirterek, böyle bir yarışma düzenledikleri için Ferrero firması yetkililerine teşekkür etti. Aydemir, “Fotoğraf çekmeye ilk olarak cep telefonu aldığımda başladım. Güzel çektiğim için giderek sevmeye başladım. Böyle bir yarışma düzenlendi ve katıldım” şeklinde konuştu.

Mehmet Aydemir ayrıca, Ferrero yetkilileri tarafından kendilerine yarışma öncesi profesyonel fotoğrafçılık eğitimleri verildiğini belirterek, bu eğitimlerin çok faydalı olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından Mehmet Aydemir, hediye olarak kendisine verilen fotoğraf makinesi ile yarışmaya katılan öğrenci arkadaşlarının fotoğraflarını çekti. Daha sonra Değerli Tarım Ordu-Giresun Bölge Müdürü Ömer Kürşat Yeşiloğlu ve beraberindekiler, öğrencilere başarılar diledi.

