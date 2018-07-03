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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Fenerbahçe taraftarından kombine bilet satışlarına yoğun ilgi - İSTANBUL İzle

Fenerbahçe taraftarından kombine bilet satışlarına yoğun ilgi - İSTANBUL İzle

- Yoğun ilgiden görüntüler - Taraftarlar ile röportajlar - Genel detaylarFenerbahçe taraftarından kombine bilet satışlarına yoğun ilgi - Taraftarlar, kombine bilet alabilmek için stat önünde uzun kuyruklar oluşturduİSTANBUL (AA) - Fenerbahçe taraftarları, 2018 - 2019 sezonunda kombine bilet alabilmek için gece saatlerinden itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.Stat önünde " Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon" şeklinde slogan atan taraftarlardan bazılarının stat önüne yastıklarıyla geldikleri görüldü.
Taraftarlardan Emre Turan, "Gece saat 02.00'dan beri buradayım. Özlenen Fenerbahçe için her şeyi yapacağız. Takımımız ve başkanımız için hayırlı olsun. Eski Fenerbahçe daha güçlü bir şekilde geri geliyor." dedi.
Kamer Aladağlı da, " Akşam saat 10.00'dan beri Fenerbahçe aşkı için buradayım. Ali Koç başkan Ferebahçe şampiyon" şeklinde konuştu.

Kombine Bilet Şampiyon 

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