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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Fabrika için iflas dilekçesi verilince işçiler isyan etti

Fabrika için iflas dilekçesi verilince işçiler isyan etti

Fabrika önünde toplanan işçiler

Süt Ürünleri Polis Fabrika Polis Ekipleri 

-Bir işçinin konuşması

( BALIKESİR )-Yörsan'da kriz BALIKESİR

- Balıkesir'in Susurluk ilçesinde süt ve süt ürünleri üretiminde bulunan Yörsan adlı fabrikanın konkardato ilan etmesinin üzerinden bir yıla yakın zaman geçmesinin ardından iflası için mahkemeye dilekçe verilmesi işçileri isyan ettirdi. İşçiler fabrika önünde toplanırken, yapılan uygulamaya karşı Balıkesir milletvekillerinden yardım istedi. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde üretimde bulunan Yörsan fabrikası 1 yıl kadar önce konkardato ilan etmişti. Aradan geçen zaman zarfında fabrika üretime devam ederken firma tarafından iflasın istenmesine yönelik mahkemeye dilekçe verilmesi ortalığı karıştırdı. Özlük haklarını alamayacaklarını iddia eden işçiler fabrika önünde toplandı. Bir işçi yaptığı konuşma ile durumu özetlerken şu ifadeleri kullandı. "2019 Aralık 10 bugün. Yörsan'dayız. Satım olacak ve iflas aşamasında. Herkes mağdur. Yaklaşık 300 kişiyiz. Satış olmasını engelliyorlar. Bazı bankalar ile anlaşma olmuyor, anlaşılması gerekiyormuş. Şu an polis ekipleri de geldi. Milletvekillerimizden yardım istiyoruz" denildi.
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