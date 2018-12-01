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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ev hanımları KOSGEB desteğiyle işinin patronu oldu

Ev hanımları KOSGEB desteğiyle işinin patronu oldu

- Sandıklı Bedesten çarşısından görüntü, - KOSGEB desteğiyle iş yeri açan kadınların dükkanlarından görüntü, - Raziye Arık'ın konuşma görüntüsü, - Elif Çetinkaya'nın konuşma görüntüsü, - Gülçağ Ulusoy'un konuşma görüntüsü, - Detay görüntülerAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesinde KOSGEB girişimcilik kurslarına katılan ve sertifikalarını alan ev hanımları, kendi işlerinin patronu oldu.Sandıklı Bedesten Çarşısı'nda iş yeri kiralayan 10 girişimci ev hanımı, 50'şer bin liraya yakın hibe desteğiyle kendi iş yerlerini açtı.Çarşı içerisinde ev tekstili, çeyiz, giyim, bebek giyimi, züccaciye, konfeksiyon gibi ürünler üzerine iş yeri açan 10 ev hanımı, kendi iş yerinin patronu olmanın mutluluğunu yaşarken KOSGEB'e de teşekkür etti.Girişimci kadınlardan Raziye Arık, evine ek gelir sağlamaktan ve kendi işinin patronu olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.Önceden ev hanımı olduğunu belirten Arık, "Bebek giyimi üzerine KOSGEB desteği ile kendi işimin patronu oldum. Devletimizden ve KOSGEB'den Allah razı olsun." dedi.
Genç girişimci Elif Çetinkaya da üniversiteyi bitirdikten sonra KOSGEB desteği sayesinde iş hayatına atıldığını anlatarak, "Okulumu bitirdikten sonra iş yeri açmak istedim. Devletimizin verdiği destekler sayesinde kolay bir şekilde iş yerimi açtım. Belediyemizin yaptığı Bedesten Çarşısı'nda da kiraların uygun olması nedeniyle bu hizmetten yararlanıyoruz." diye konuştu.
Ev hanımı Gülçağ Ulusoy da destek sayesinde çeyiz ürünleri dükkanı sahibi olduğunu, KOSGEB'in ev hanımlarına güzel bir iş ve kendi ayakları üzerinde durma imkanı sağlandığını söyledi.

Tron Bebek Karahisar Girişimcilik 

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