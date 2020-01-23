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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Etiketlerde ‘Made In Türkiye’ dönemi başlıyor Haberi

Etiketlerde ‘Made In Türkiye’ dönemi başlıyor Haberi

İsmail Gülle ile röportaj

Yerli Otomobil Logos Yurt Dışı İhracat İhracatçılar 

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( İSTANBUL )- TİM Başkanı Gülle: “İhracatçılarımıza ‘Made in Türkiye’ ifadesini kullanmalarını tavsiye ediyorum” İSTANBUL

- TİM, ‘Made in Türkiye’ yazılı etiketlerle ilgili düğmeye bastı. Yılsonuna kadar tamamlanması planlanan sürecin ardından Türkiye’nin tanıtım organizasyonlarında ‘Türkiye’ markası, ihraç edilen ürünlerde ise ‘Made in Turkey’ yerine ‘Made in Türkiye’ ifadeli etiketler yer alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Aralık 2019 tarihinde düzenlenen yerli otomobil tanıtımında ‘Made in Turkey’ yerine ‘Made in Türkiye’ yazılması gerektiğini belirtmişti. İş dünyasında bu çağrıya cevap geldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) konuyla ilgili düğmeye bastı. TİM Başkanı İsmail Gülle ihraç edilen ürünlerde ve Türkiye’nin tanıtımında kullanılan logo ve etiketlerde ‘Türkiye’ ibaresini yaygınlaştırma konusunda çalışmalara başladıklarını anlattı. Gülle, “Bütün ihracatçılarımızın bundan sonraki süreçte ‘Made in Türkiye’ yazılı etiketleri ve ibaresini kullanmalarına davet ediyorum. Türkiye bugün artık bir markadır. Türkiye’yi marka haline getirmek ve ihracat, spor, kültür ve diğer tüm alanlardaki faaliyetlerini ‘Türkiye’ logosu altında yüceltmek hepimiz için milli bir görevdir. Türkiye’nin yurt dışındaki yüzü olan ihracatçılarımızın bundan sonraki süreçte etiketlerinde, logolarında, bütün tanıtım faaliyetlerinde ‘Türkiye’, etiket olarak da ihraç mallarında ‘Made in Türkiye’ ifadesini kullanmalarını tavsiye ediyorum” dedi.
Yeni slogan; ‘Türkiye Gücünü ve Potansiyelini Keşfet’ Gülle, Türkiye'nin potansiyelini keşfetmekle ilgili kullanılan Turkey Discover the Potantial (Türkiye potansiyelini keşfet) yerine; 'Türkiye Gücünü ve Potansiyelini Keşfet' sloganını kullanacaklarını duyurdu. “Süreç yılsonuna kadar tamamlanacak” Gülle, “Türkiye Tanıtım Grubu olarak ülkemizi ve ürünlerimizi tanıttığımız her platformda ‘Türkiye’ markasını kullanacağız ve ‘Türkiye’ logosu üzerinden yürüyeceğiz” dedi.
TİM Başkanı Gülle, çalışmaları Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürüttüklerini belirterek bu yılın sonuna kadar sürecin tamamlanacağını belirtti.

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