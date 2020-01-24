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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Esnaf, vatandaşların üşüdüğü için pazara gelmediklerinden dert yakındı Haberi

Esnaf, vatandaşların üşüdüğü için pazara gelmediklerinden dert yakındı Haberi

Sebze ve meyve tezgahlarından farklı planlarda görüntü

Pazarcı Alışveriş Semt Pazarları Pazar Alışverişi Pazarcı Esnafı 

-Ürün satan esnaflardan görüntü
-Alışveriş yapanlardan görüntü
-Pazardan genel görüntü
-Pazarcı esnafları ile röp. Esnafın fiyatları açıklaması
-Vatandaşlar ile röp.

( DENİZLİ )- Denizli’de soğuk havalar semt pazarlarının iş potansiyelini olumsuz etkiledi- Pazar fiyatlarını bazı vatandaşlar normal bulurken bazıları ise yüksek buldu DENİZLİ

- Denizli’de soğuk havalar semt pazarlarında fiyatları olumsuz etkileyip yükselmesine neden olurken, bunun yanında pazarcı esnafı vatandaşların üşüdükleri için pazar alışverişine gelmediklerinden dert yakındı. Kentte uzun süredir devam eden olumsuz hava koşulları semt pazarlarında fiyatların yükselmesine neden oldu. Pazarda en çok satılan ürünlerin başında gelen patates 2-2.5 TL, soğan 1.5-2.5 TL, domates 2.5-4 TL, portakal ve mandalina 2-3 TL, limon 4 TL arasında satılıyor. Pazarcı esnafın fiyatların önceki dönemlere göre yüksek olmasının nedeninin ise havaların soğuk gitmesinden kaynaklandığını ifade ettiler. Pazarcı esnafı soğuk havaların aynı zamanda iş potansiyelini de düşürdüğünü kaydederek vatandaşların üşüdükleri için çoğu zaman pazar alışverişlerine çıkmadıklarını meyve ve sebze ihtiyaçlarını marketlerden karşıladıklarını söyledi.

Pazarcı esnafı fiyatların yüksek olmasının kendilerinden kaynaklanmadığını ürünlerin geliş rakamlarının yüksek olmasından kaynaklandığını da sözlerine eklediler. Vatandaşların bazıları fiyatların mevsimine göre çok yüksek olmadığını savunurken bazıları ise fiyatların yüksek olmasından dert yakındı.
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