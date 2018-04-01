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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Erik üreticisi fiyatlardan memnun

Erik üreticisi fiyatlardan memnun

Erik tüccarı komisyonculardan ellerinde erikle görüntü

Asad Market Misyon Bild Allah 

-Toplanan Erik’ten görüntü
-Erik bahçesinden detaylı görüntü
-Erik üreticisi Hünkar Yıldız’ın konuşması
-Dalında erik detaylı görüntü
-Erik toplanırken görüntü
-Toplanan erikler ambalaj yapmak için araçtan indirilirken
-Erik ambalaj yapılırken detaylı görüntü

( MERSİN ) -- Açık havada üretilen turfanda eriğin ilk hasadı Mersin’in Mut ilçesinde başladı- Geçtiğimiz yıl kilosu 8-12 lira arasında alıcı bulan eriğin bu yıl kilosu 20-25 liraya yükseldi MERSİN

- Mersin’in Mut ilçesinde açık havada üretilen turfanda eriğin ilk hasadı başladı.
Geçen yıl kilosu 8-12 liraya alıcı bulan eriğin bu yıl fiyatının 20-25 liraya çıkması üreticinin yüzünü güldürdü. İlçe genelinde yaklaşık 13 bin dönüm araziye ekilen erikten 30 bin ton rekolte beklendiği bildirildi.
Erik üreticisi Hünkar Yıldız, fiyatların 20-25 lira arasında değiştiğine vurgu yaparak "Bu sene erik rekoltesi oldukça yüksek. Ürün çok olduğu için kaygılıyız ancak inşallah iyi olur" diye konuştu.
Sebze-Meyve komisyoncuları ise turfanda eriğin kilosunu geçen sene 8-12 lira arasında satarken bu yıl 20-25 liraya satmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, halden günlük Ankara, İzmir, İstanbul ve Mersin'deki marketlere erik gönderdiklerini aktardı. (HSÇ-NPR-
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