Erik üreticisi fiyatlardan memnun

-Toplanan Erik’ten görüntü

-Erik bahçesinden detaylı görüntü

-Erik üreticisi Hünkar Yıldız’ın konuşması

-Dalında erik detaylı görüntü

-Erik toplanırken görüntü

-Toplanan erikler ambalaj yapmak için araçtan indirilirken

-Erik ambalaj yapılırken detaylı görüntü



( MERSİN ) -- Açık havada üretilen turfanda eriğin ilk hasadı Mersin’in Mut ilçesinde başladı- Geçtiğimiz yıl kilosu 8-12 lira arasında alıcı bulan eriğin bu yıl kilosu 20-25 liraya yükseldi MERSİN



- Mersin’in Mut ilçesinde açık havada üretilen turfanda eriğin ilk hasadı başladı.

Geçen yıl kilosu 8-12 liraya alıcı bulan eriğin bu yıl fiyatının 20-25 liraya çıkması üreticinin yüzünü güldürdü. İlçe genelinde yaklaşık 13 bin dönüm araziye ekilen erikten 30 bin ton rekolte beklendiği bildirildi.

Erik üreticisi Hünkar Yıldız, fiyatların 20-25 lira arasında değiştiğine vurgu yaparak "Bu sene erik rekoltesi oldukça yüksek. Ürün çok olduğu için kaygılıyız ancak inşallah iyi olur" diye konuştu.

Sebze-Meyve komisyoncuları ise turfanda eriğin kilosunu geçen sene 8-12 lira arasında satarken bu yıl 20-25 liraya satmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, halden günlük Ankara, İzmir, İstanbul ve Mersin'deki marketlere erik gönderdiklerini aktardı. (HSÇ-NPR-

