Eriğin tanesi dalında 10 lira İzle

-Toplanan erikler plastik kaselere ambalaj yapılırken

-Ambalaj yapılan eriklerden detaylı görüntü

-Erik dalında detaylı görüntü

-Sera sahibi Samet Toprakcı’nın konuşması

-Paketlenmiş eriklerden görüntü

-Serayı ısıtma sistemi olan Termoblok ısıtma sisteminden detaylı görüntü

-Mut İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır’ın konuşması



( MERSİN - ÖZEL)- Mersin'in Mut ilçesinde, örtü altına alınan erik bahçesinde ilk hasat yapıldı- Siparişle hazırlanan ve içerisinde 8 adet eriğin bulunduğu 80-90 gramlık paketler, 80 TL'den İstanbul ve Antalya'ya gönderiliyor MERSİN



- Mersin'in Mut ilçesinde, örtü altına alınan erik bahçesinde ilk hasat yapıldı. Eriğin 80-90 gramlık paketi 80 TL'den satılıyor. Mut ilçesinde açık alanda Nisan ayının ortasında hasat edilen eriğin örtü alandaki hasadı sipariş üzerine yapılarak gramla satılmaya başladı.

Termoblok ısıtma sistemiyle 11 Ocak'ta çiçek açan eriğin ilk verim hasadı yapıldı. Siparişle hazırlanan ve içerisinde 8 adet eriğin bulunduğu 80-90 gramlık paketler, 80 TL'den İstanbul ve Antalya'ya gönderiliyor. Kilosu yaklaşık 1000 TL'yi bulan erik üreticisini sevindirdi. Makine Mühendisi Samet Toprakçı, 840 metrekare serasında 39 erik ağacı yetiştirdiğini belirterek, "Bu ağaçlardan bu yıl 500 ila 750 kilo erik almayı hedefliyorum. Bu serada termoblok ısıtma dediğimiz bir ısıtma sistemi kullandım. Altı kanaldan seranın içerisinde sıcak hava sağladım. Böyle bir sistemde iyi bir verim aldık. Şu an piyasaya sürdüğümüz eriklerde bir pakette 8 adet erik var. Paket yaklaşık 80-90 gram geliyor. Paket başı eriği 80 liradan pazarlıyorum" dedi.

Mut İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, ilçede 13 bin dekar arazide erik üretimi yapıldığını belirterek, "Erik üretimimiz genelde Göksu ırmağı boyundaki mahallelerimizden Göksu Kıravga, Suçatı, Evren, Aşağıköselerli, Yukarıköselerli gibi mahallelerimizde yapılmakta. Göksu Kıravga Mahallemizde genç girişimci Samet Toprakcı’nın kurmuş olduğu seradayız. Yeni denedikleri termoblok ısıtma sistemle 11 Ocakta çiçeklenmeyi ve 28 Şubat ayında ise ilk verim hasadı yapıldı. Dolaysıyla ilçemizde teşvik edilmesiyle seracılığımızı arttıracağız. Burada yeni kurulacak olan seralarla daha erken dönemde daha gelir getirici bir şekilde turfanda örtü altı eriği yetiştireceğiz" diye konuştu.



