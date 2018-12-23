Erdoğan: 'Yalanda kim bir numaradır diye sorarlarsa, hiç düşünmeden anında cevabını verin, Bay Kemal' - İSTANBUL
Erdoğan: "Yalanda kim bir numaradır diye sorarlarsa, hiç düşünmeden anında cevabını verin, Bay Kemal" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıErdoğan: "Yalanda kim bir numaradır diye sorarlarsa, hiç düşünmeden anında cevabını verin, Bay Kemal"İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan: "Yalanda kim bir numaradır diye sorarlarsa, hiç düşünmeden anında cevabını verin, Bay Kemal."