Erdoğan: 'Siyasi meselelerin, bir halkın toptan cezalandırılarak çözüme kavuşturulamayacağı geçmişteki acı tecrübelerle sabittir' - CARACAS
Erdoğan: "Siyasi meselelerin, bir halkın toptan cezalandırılarak çözüme kavuşturulamayacağı geçmişteki acı tecrübelerle sabittir" - CARACAS - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Teresa Carreno Tiyatro Binası'nda düzenlenen Türkiye - Venezuela İş Forumu'na katıldı.