Erdoğan: 'Enflasyon, tüm kötü senaryoları boşa çıkararak kasım ayıyla birlikte düşüşe geçti' - İSTANBUL
Erdoğan: "Enflasyon, tüm kötü senaryoları boşa çıkararak kasım ayıyla birlikte düşüşe geçti" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim - Aile fotoğrafıErdoğan: "Enflasyon, tüm kötü senaryoları boşa çıkararak kasım ayıyla birlikte düşüşe geçti"İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan: "Enflasyon, tüm kötü senaryoları boşa çıkararak kasım ayıyla birlikte düşüşe geçti."