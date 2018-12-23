Erdoğan: '2002 yılında ihracatımız neydi? 36 milyar dolar. Şu anda nereye geldik? 170 milyar dolara geldik' - İSTANBUL
Erdoğan: "2002 yılında ihracatımız neydi? 36 milyar dolar. Şu anda nereye geldik? 170 milyar dolara geldik" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıErdoğan: "2002 yılında ihracatımız neydi? 36 milyar dolar. Şu anda nereye geldik? 170 milyar dolara geldik"İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan: "2002 yılında ihracatımız neydi? 36 milyar dolar. Şu anda nereye geldik? 170 milyar dolara geldik."