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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
EPDK 2 bin megavatlık RES başvurusu alacak - ANKARA Haberi

EPDK 2 bin megavatlık RES başvurusu alacak - ANKARA Haberi

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın kongrede konuşmasıANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, rüzgar enerjisinden üretilen elektriği artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Önümüzdeki yılın nisan ayında 2 bin megavatlık rüzgar enerjisi santrali (RES) için başvuruları alacağız." dedi.
Yılmaz, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından düzenlenen 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, rüzgar enerjisinden elektrik üretimi için yapılacak yatırımların artırılmasında yatırımcılara büyük görev düştüğünü ifade etti.
Yenilenebilir kaynaklardan rüzgar enerjisiyle üretilen elektriğin öneminin vatandaşlara ve kamunun tüm taraflarına iyi anlatılması gerektiğini aktaran Yılmaz, bunun konvansiyonel kaynaklarla kıyaslanarak yapılmasının, kolay anlaşılma açısından fayda sağlayabileceğini söyledi.

Yılmaz, söz konusu yenilenebilir kaynaklara hala petrol, kömür gibi kaynakların alternatif olduğuna dikkati çekerek, "Bunu anlatmakta yatırımcılara da büyük görev düşüyor. Rüzgarı başka bakanlıklarımıza da iyi anlatmamız lazım." diye konuştu.
- "Rüzgar enerjisi yatırımları ülkemizin geleceği"Yenilenebilir enerji yatırımlarında sürdürülebilir ve temiz bir çevrenin de dikkate alındığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:"Rüzgar enerjisi yatırımlarının ülkemizin geleceği olduğunu anlatmalıyız. Bu yatırımların belki ileride Türkiye'yi üretim merkezi haline getirebilecek bir yolun da başlangıcı olduğunu anlatmalıyız. Bugün doğal gaz dağıtım sektöründe kullanılan malzemenin, teçhizatın yüzde 95'i yerli ve yurt dışına ihraç ediliyor. Bu, neden rüzgarda ve yenilenebilir kaynaklarda olmasın?"Yılmaz, EPDK olarak yenilenebilir enerjiye desteklerinin süreceğini belirterek, "Önümüzdeki yılın nisan ayında 2 bin megavatlık RES için başvuruları alacağız." dedi.
Enerji sektöründeki tüm paydaşlarla Türkiye'de rüzgar enerjisi tesislerinin kurulum kolaylığını da artırmaya devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, "EPDK olarak sektörle birlikte tüm problemlerimizi çözmek için elimizden gelen gayreti bundan sonra da göstereceğiz. Yeter ki yatırım yapılsın. Yatırım demek, enerji demek, Türkiye'nin geleceği demek. Rüzgar enerjisi, memleket meselesi." ifadelerini kullandı.

Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi Yurt Dışı Yatırımcı Bakanlık 

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