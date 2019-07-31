Enflasyon Raporu 2019-III Bilgilendirme Toplantısı - detaylar - ANKARA
- Toplantının yapıldığı salondan ve toplantıyı takip eden gazetecilerden görüntüler - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın salona gelmesi - Murat Uysal'dan görüntülerANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2019 - III Bilgilendirme Toplantısı"nda sunum yaptı. (10)
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