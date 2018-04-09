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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Enerjide 5,2 milyar dolarlık imza - ANKARA

Enerjide 5,2 milyar dolarlık imza - ANKARA

- Metcap Energy Investments Başkanı Dr. Celal Metin'in konuşması - Protokolün imzalanması - Tebriklerin kabulüANKARA (AA) - Türkiye merkezli Metcap Energy Investments ile Katar merkezli Fusion Dynamics, Türkiye'de toplam 5,2 milyar dolarlık doğalgaz ve petrokimya yatırımı için protokol imzaladı.Metcap Energy Investments Başkanı Dr. Celal Metin ve Fusion Dynamics Başkanı Mohammed Al - Hajri'nin katıldığı imza töreni, Ankara JW Marriott otelinde gerçekleştirildi.
İmza töreninde konuşan Metin, bugünün kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Enerji ve petrokimyayı ayıramazsınız. Bu uluslararası piyasada çok önemli bir alan. Ben lisans, yüksek lisans ve doktoramı kimya üzerine yaptım ve kimya mühendisiyim. Bu ortaklık ve projeler yarım asırlık aşkımın bir meyvesi." ifadelerini kullandı.Türkiye’nin polipropilen ve polietilen ithalatının yüzde 30’una karşılık gelen bir miktarı Türkiye’de üreteceklerinin altını çizen Metin, "Bu da Türkiye’nin toplam ithalatını yaklaşık 1,4 milyar dolar azaltırken, Türkiye ekonomisine önemli bir katkıda bulunacak." diye konuştu.
Al - Hajri de söz konusu ortaklığın çok önemli ve gurur verici olduğunu söyledi.

- Trakya'da doğalgaza dayalı petrokimya tesisiTrakya Havzası'nda kurulacak ve 4 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek doğalgaza dayalı kimya tesisi, yıllık 2,6 milyon ton metanol ve 1 milyon tonluk hafif olefin üretim kapasitesine sahip olacak.Söz konusu tesisle Türkiye'nin cari açığının yılda 1,4 milyar dolar azaltılacağı hesaplanıyor.Ayrıca Kırklareli ve Karaman'da inşası devam eden bin 550 megavat kurulu güce sahip ve 1,2 milyar dolar değerindeki doğalgaz kombine çevrim santralleri de Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 5'ini karşılayacak.Söz konusu yatırımlar, iki şirketin ortaklığıyla kurulan Metcap Petrochemicals ile Verbena Enerji ve Komet Enerji konsorsiyumu tarafından gerçekleştirilecek.Tesisler 2020'den itibaren fazlar halinde devreye alınacak ve 2023'te tüm yatırımlar tamamlanmış olacak.

İmza Töreni Elektrik Üretimi Milyar Dolar Yüksek Lisans Uluslararası 

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