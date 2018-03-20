Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: “Türkiye, bölgede standartları belirleyen ve örnek alınan bir ülke konumuna geldi”



- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Doğalgaz iletim ve dağıtımında kesintisiz arz güvencesi, uluslararası standartlarda hizmet kalitesi, vatandaş memnuniyeti ve son teknoloji ile donatılan altyapı sayesinde Türkiye, bölgede standartları belirleyen ve örnek alınan bir ülke konumuna geldi” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreninde konuştu.

Edirne İpsala'dan Van Edremit'e, Sinop Gerze'den Gaziantep Oğuzeli'ye, Çankırı Ilgaz'dan Siirt Tillo'ya kadar 101 yerleşim yerine daha doğalgaz getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Albayrak, “Memleketimizin her köşesine ulaşmanın gayretiyle 2017'de hem kamu hem de özel sektör eliyle 13 bin kilometreyi bulan doğalgaz boru hattını inşa ettik. Arkadaşlarımızın çok yoğun çalışmalarıyla Türkiye'yi bir uçtan diğer uca yaklaşık 8 defa kat edecek önemli bir yatırım başarısına imza attık. 2017 ve 2018'de toplam 3 milyar TL'lik iletim ve dağıtım yatırımlarıyla daha gelişmiş bir doğalgaz altyapısına kavuşmuş olacağız. Doğalgaz iletim ve dağıtımında kesintisiz arz güvencesi, uluslararası standartlarda hizmet kalitesi, vatandaş memnuniyeti ve son teknoloji ile donatılan altyapı sayesinde Türkiye, bölgede standartları belirleyen ve örnek alınan bir ülke konumuna geldi. Doğalgazın iletiminin yanı sıra vatandaşımıza uygun maliyetle sunulması noktasında da yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini hamdolsun aldık. Bugün Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında hem haneye hem de sanayiye en ucuz doğalgaz temin eden ülke oldu. Bunun yanında haneye 28 üyeli Avrupa Birliği ortalamasının yarısının da altında, sanayide ise yüzde 37 daha ucuz bir doğalgaz Türkiye olarak tedarik ediyoruz" açıklamasında bulundu.

