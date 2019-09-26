Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Enerji Bakanı Dönmez’den deprem açıklaması

Enerji Bakanı Dönmez’den deprem açıklaması

Enerji Bakanı Dönmez'in açıklaması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Doğalgaz Deprem Geçmiş Olsun Kriz Merkezi 


- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün İstanbul'da gerçekleşen deprem ile ilgili yaptığı açıklamasında, enerji altyapı tesisleri açısından herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi.

22 tane trafoda kesinti olduğunu dile getiren Dönmez, 12 tanesini tekrar devreye aldıklarını kaydetti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da gerçekleşen deprem ile ilgili açıklamada bulundu. Dönmez, 5.8 büyüklüğündeki bu depremden bir can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirterek "Enerji altyapı ve üstyapıları tesisleri açısından herhangi bir sıkıntımız yok. Şuan itibariyle Anadolu yakasındaki bölgelerde elektrikte bir sıkıntı yok. Avrupa’da ise ilk etapta 22 tane daha dağıtım trafosunda bir kesinti olmuştu. Bu kesintinin sebebi de sensörlerin yer sarsıntısını hissettiği için güvenlik amaçlı elektrik kesiliyor. 22 tane trafoda kesinti oldu. Onlardan 12 tanesini tekrar devreye aldık. 10 tanesinde de işlemler devam ediyor. En kısa süre içerisinde kesinti olan yerlerde elektriği sağlamış olacağız" dedi.
Dönmez, doğalgazda ise herhangi bir dağıtım şebekesinde sıkıntı olmadığını söyleyerek, "Biliyorsunuz Marmara Ereğlisi’nde bir enerji terminalimiz var. Burada da herhangi bir sıkıntımız yok. Ambarlı’da EÜAŞ’a ait doğalgaz çevrim santralinde de sensörler devreye girdiği için tedbir amaçlı işletme durduruldu. Şuan itibariyle herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. 1999 depreminde de İGDAŞ’ta yöneticiydim ve kriz merkezinin başındaydım. O zamanın şartlarının yakından hisseden birisi olarak ifade edeceğim. O tarihten sonra özellikle enerji altyapılarında depreme karşı güvenlik tedbirlerini artırmaya yönelik birçok çalışma yerine getirildi.
Bunların içerisinde otomatik gaz kesici vanalar ve elektrik kesintileri söz konusu. Bu büyüklükteki bir depreminde bunları test etmiş olduk. Şuanda kriz merkezimiz hem İstanbul’da hem de Ankara’da konuya yakinen takip ediyor. Gelen sonuçları da tekrar teknik ekiplerle değerlendirmiş olacağız. Tekrardan milletimize geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Elektrik Hatlarına Havalı TemizlikElektrik Hatlarına Havalı Temizlik
Türkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola ÇıktıTürkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola Çıktı
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı