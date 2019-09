En çok ayakkabıdan şikayetçiyiz

-Ürün görüntüleri ARŞİV

-Genel

-Aykut Şener ile röp



( İSTANBUL )- Tüketici hakem heyetlerine en çok şikayet ayakkabıdan yana geliyor- Günde 15 tüketici şikayeti alınıyor- Sosyal medyadan ürün satın alan tüketiciye uyarı İSTANBUL



- Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Aykut Şener, günde en az 15 tüketici başvurusu aldıklarını, en fazla ayakkabıdan yana şikayetlerin kendilerine ulaştığını söyledi.



Bir çok tüketici satın aldığı üründe bir takım sorunların çıkmasıyla sorun yaşıyor. İlçe kaymakamlıklarına bağlı olarak oluşturulan tüketici hakem heyetleri 5 bin 650 liraya kadar ücretle alınan her türlü üründe oluşan tüketici şikayetlerini inceliyor. Bilirkişiler ve alanında uzman kişilerden oluşan heyet, satın alınan maldaki şikayetleri değerlendirerek ortalama 1 ayda karara bağlıyor. Bu yolla mahkemelerdeki yoğunlukta azaltılırken daha hızlı sonuç elde edilebiliyor. Fatih ilçesi Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Aykut Şener, heyetin çalışma metodu ve gelen şikayetlere ilişkin bilgi verdi. Başvuru sürecinde tüketicinin aldığını ürünün faturası kesinlikle bulundurması gerektiğinin altını çizen Şener, “5 bin 650 liraya kadar alınan belgeli, faturalı ürünlerde tüketicilerin olası şikayetlerini değerlendiriyor ve karar veriyoruz. Gıdadan tekstile beyaz eşyadan cep telefonuna kadar bütün ürünlerdeki tüketici başvurularını inceliyoruz” dedi.

“5 liralık ürün de şikayet ediliyor” Kendilerine çok ilginç şikayetlerin geldiğini belirten Şener, “Tüp bebek tedavisi başvurusunda bulunmuş, sonrasında sorun yaşan bir tüketici bize ulaştı. Bunun yanında 5 liraya satın aldığı küçük tokadan şikayetçi olan bir tüketici de bize başvurdu. Her türlü şikayete cevap vermeye çalışıyoruz” dedi.

”Günde en az 15 şikayet geliyor” Tüketicilerden günde en az 15 şikayet geldiğini söyleyen Şener, başvuru sürecinin ardından inceleme ekibi görevlendirdiklerini, sektörüne göre bilirkişilerden oluşan ekiplerin ürünü incelediği ve satıcıya beyanda bulunduklarını anlattı. Sonrasında 15 gün içerisinde satıcıdan gelecek cevaba göre değerlendirme yaptıklarından bahseden Şener, satıcıdan cevap gelmeyince tüketicinin haklı sayıldığını ve malın iadesi ya da değişiminin yapılmasına karar verdiklerini kaydetti.

“Bizzat kendileri ürünleri görüp satın alsınlar” Her tüketicinin satın aldığı ürünle ilgili sorun yaşaması durumunda ikamet ettikleri ilçe kaymakamlıklarına başvuru yapabileceğini dile getiren Şener, tüketicileri online mecrada satın alınan ürünlere karşı da uyardı. Şener, “Kötü niyetli satıcılar var. Tavsiyem; bizzat kendileri ürünleri satın alsınlar” dedi.

“En çok şikayet ayakkabıdan geliyor” Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Şener, en çok ayakkabı, cep telefonu gibi ürünlerde kendilerine şikayetlerin geldiğini vurgulayarak, “Tüketiciler hizmet almadan ödedikleri paraları bizim vasıtamızla geri alabilirler” şeklinde konuştu.