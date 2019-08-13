Emlak piyasasında 'faiz' hareketliliği Haberi

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( SAMSUN ) - Emlakçılar, satışların yüzde 40’a varan bir oranda artacağını umuyor SAMSUN



- Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) Başkanı Mevlüt Oral, konut kredisi faizlerinin 0,99’a inmesinin ardından emlak piyasasında büyük bir hareketlenme olduğunu ifade ederek, satışların yıl sonuna kadar yüzde 40’a varan bir oranda artmasını beklediklerini söyledi.



Kamu bankalarının konut kredisinde faizi 0,99'a çekmesi bir süredir ev alma talebini erteleyen vatandaşları heyecanlandırdı. Üç kamu bankasına 7 günde 5,9 milyar TL başvuru yapıldı. Başvuruların yüzde 98'i ise 500 bin TL'ye kadar olan, 0,99 faizle verilen kredi için yapıldı. SATEM Başkanı Mevlüt Oral, Samsun’da da emlak piyasasında hareketlilik başladığını açıkladı.

Faizlerin düşmesiyle birlikte vatandaşların gayrimenkul yatırımı yapabileceğini vurgulayan Mevlüt Oral, “Emlak piyasası durma noktasına gelmişti. Kredi faiz oranları 2,70’lere kadar çıkmıştı. Ama faiz oranları 0,99’a düşürdüler. Bu faiz indirimi, 2,70’lere çıkılan bir ortamda çok çok iyi. Şu an tam gayrimenkul alınma zamanı. Faizler biraz daha geri alınırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama bu, faizlerin devamlı 0,99’da kalacak diye de bir garanti yok. Devletimiz, milletin önünü açmak için böyle bir kolaylık getirdi. Vatandaşlarımız bu süreçte yüksek faize paralarını yatırmasınlar. İleriye dönük bir yatırım yapmak istiyorlarsa gayrimenkul yatırımı yapsınlar. Önceki faiz rakamlarında 100 bin TL’lik bir kredi çektiğinizde 234 bin TL olarak geriye ödüyordunuz. Bugün 170 bin TL ödüyorsunuz. 200 bin TL kredi çeken bir kişi 470 bin TL geriye öderken, bugünkü faizlerle ise 342 bin TL geri ödüyor” dedi.

“Gayrimenkul satışlarında büyük artış olacak” Gayrimenkul satışlarında bir patlama beklediklerini ifade eden Oral, “Şu anda Türkiye’deki bütün bankalarda müthiş bir yığılma var. 2018 yılı Temmuz ayından 2019 yılına kadar İlkadım ilçesinde 14 bin 415 işlem yapılmış, 3 bin 882 de satış gerçekleşmiş. Atakum ilçesinde 14 bin işlem yapılmış, 4 bin 683 satış gerçekleşmiş. Canik’te ise 4 bin 870 işlem yapılmış, 866 da satış olmuş. Burada yüzde 17 ile 25 arasında bir düşüş yaşanmıştı. Şimdi de kredi faiz oranların düşüşünden sonraki rakamları alıp, karşılaştırma yapacağız. Bu faiz indirimiyle birlikte gayrimenkul satışının bu sürecin ardından yılsonu itibarıyla yüzde 40’lara varan bir olanda artacağını düşünüyorum. Böylece emlakçılar, alıcılar, satıcılar ve müteahhitlerin önü açılacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.



