Emine Erdoğan: 'Karar süreçlerinde kadınların eksikliği tüm toplumu ilgilendiren bir noksanlıktır' - İSTANBUL
Emine Erdoğan: "Karar süreçlerinde kadınların eksikliği tüm toplumu ilgilendiren bir noksanlıktır" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan konuştu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım