Emekli öğretmen kalker kayalarını tarım kirecine dönüştürdü, taleplere yetişemiyor Haberi

--Kayadan ve köyden detay.

--Bostanından verim alan üretici ile rop.

--Gübre uygulanmayan ve uygulanan seradan görüntü.

--Yüzde yüz verim alan seracı ile rop.

--İşletmeci Halit Özdemir ile rop.



( ARTVİN )- Artvin’in Ardanuç ilçesinde emekli öğretmen Halit Özdemir, bölgede bulunan kalker kayalarından tarım kireci üreterek ekonomiye kazandırdı ARTVİN



- Artvin’in Ardanuç ilçesinde emekli öğretmen Halit Özdemir, bölgede bulunan kalker kayalarından tarım kireci üreterek ekonomiye kazandırdı. Ardanuç ilçesinde emekli öğretmen ve aynı zamanda araştırmacı yazar Halit Özdemir (62) kendi köyündeki beyaz kalker kayalarının Maden Tetkik Arama (MTA) Kurumu’nda kimyasal analizini yaptırdı. Ortaya çıkan sonuç hem kendisi için hem de toprakların ıslahı için yeni ufuklar açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aldığı lisans ve tescil belgeleri ile Ardanuç’ta sertifikalı tarım kireci üretmeye başlayan Özdemir, yöredeki kayaların çok yüksek miktarlarda kalsiyum ve magnezyum minerallerine sahip olduğunu söyledi.



Özdemir, “Bu kayaların bitkilerin ihtiyaç duydukları demir, bakır, çinko gibi elementleri de bünyesinde barındırıyor” dedi.

Kimyasal gübrenin toprağa, bitkiye, içme sularına vermiş olduğu zararlara dikkat çeken Özdemir, kalkerin hem topraktaki zararları maddeleri ortadan kaldırmak hem de bitkilerin ihtiyaç duydukları kalsiyum, magnezyum ve diğer minerallerini yeniden toprağa kazandırmak için önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.

Karadeniz Bölgesinde Artvin’e özgü bu kalker kayalarını öğüterek 25 kg’lık torbalar halinde pazarladıklarını ifade eden Özdemir, organik Ardanuç tarım kireci ile tanılan köylüler deneme amaçlı kullandıkları, bostanlarında gördükleri değişiklikler karşısında şaşkına döndüklerini dile getirdi. Gelen taleplere yetişmekte güçlük çektiğini kaydeden Özdemir, insan sağlığına zararı olmayan tamamen doğal bu ürünle çiftçilerin yüzde 100'e yakın ürün aldıklarını sözlerine ekledi.

