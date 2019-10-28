Elma hasadı sona erdi - KASTAMONU

- Elma hasadından görüntüler - Manavda elma görüntüsü - Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur'un konuşması Kastamonu 'da elma hasadı sona erdi - İl genelinde yaklaşık 11 bin dekar alanda yapılan elma üretiminden 15 bin ton civarında rekolte bekleniyorKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da geçen yıl zirai don nedeniyle 5 bin ton olan elma rekoltesinin bu yıl 15 bin ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilde üretilen elmanın hasadının tamamlandığını söyledi.
İl genelinde yaklaşık 11 bin dekar alanda elma üretiminin yapıldığını belirten Butur, geçen yıl rekoltenin zirai don nedeniyle düşük kaldığını dile getirdi.Bu yıl ilkbaharda etkili olan dolu nedeniyle elmaların zarar gördüğünü ifade eden Butur, "Ama doluya rağmen yüksek bir rekolte gerçekleşti. Üreticilerimiz hasadını yaptı. 15 bin ton civarında elma olduğunu düşünüyoruz." dedi. Butur, 2017 yılıyla benzer bir rekolteye ulaşılacağına işaret ederek şunları söyledi:"Sarımsakta ve siyez bulgurunda olduğu gibi Kastamonu 'nun coğrafi yapısı gereği elması da diğer elmalardan farklı. İklim şartları sert olduğundan elmalar da sert olur. Kastamonu 'da ağırlıklı olarak Amasya elması üretiliyor. Yeni yeni farklı elma çeşitleri de Kastamonu 'ya girdi. Bizim Konya ovası gibi geniş ovalarımız yok. Meyve ve stratejik ürünlere ağırlık vermemiz lazım."
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