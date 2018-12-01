Elleri nasırlı Anadolu kadını ekmeğini ormandan çıkarıyor

-Orman köylüsü olan 2 çocuk annesi Aynur Erdoğan’ın konuşması

-orman köylüsü Fadime Çalışkan’ın konuşması

-Kargınışıklar Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hasan Çalışkan’ın konuşması

-Tomruk soyumundan detay



( MANİSA ) - Ev ekonomilerine katkı sağlamak isteyen Demircili kadınlar ellerinde baltalarla ormanda erkek orman işçileriyle omuz omuza çalışıyor - Ormanların kadın işçileri, dünyanın en ağır ve tehlikeli işler sınıfında yer alan ağaç kesim işçiliğinde erkeklere taş çıkarıyor MANİSA



- Manisa’nın Demirci ilçesindeki ormanlarda çalışan kadın orman işçileri, ellerinde baltayla ağaç kesim ve tomruk soyma işlemi yaparak, aile bütçelerine katkı sağlıyor. Orman Genel Müdürlüğü, orman köylüsünün hayat kalitesini iyileştirmek ve ormana olan baskıyı azaltmak amacıyla ormancılık çalışmalarında orman köylüsü ile de işbirliği yapıyor. Ormanların korunması, işletilmesi ve geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, ormanlara komşu olan köyleri de unutmayan Orman Genel Müdürlüğü, bölgede yaşayan vatandaşların ekonomik kalkınmalarını sağlamaya yönelik projeler üretiyor. Bu projelerden faydalanan orman köylerinden biri olan Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Kargınışıklar’da yaşayan vatandaşlar ekmeğini ormandan çıkarıyor. İşçilerin aralarında eşlerine ve aile bütçelerine destek olmak amacıyla ellerindeki baltalarla çalışan kadınlar da yer alıyor. Dünyanın en ağır ve tehlikeli işler sınıfında olan ağaç kesim işçiliğinde çalışan kadınlar Anadolu kadının ne kadar fedakar ve cefakar olduğunu bir kere daha gözler önüne seriyor. Orman köylüsü olan 2 çocuk annesi Aynur Erdoğan, geçimlerini ormandan sağladıklarını belirterek, eşine destek olmak için tomruk soyma işlemi yaptığını söyledi.



Bir diğer orman köylüsü Fadime Çalışkan, ormanda üretim işinde çalışan eşi Hasan Çalışkan’a destek olmak, aile bütçesine katkıda bulunmak için çalıştığını söyledi.



Kargınışıklar Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hasan Çalışkan da Orman Genel Müdürlüğünün verdiği iş dahilinde ormanda çalıştıklarını ifade ederek, köylerinin kalkınmalarını sağladıklarını vurguladı. Çalışkan, "Burada eşimle birlikte odun kesme ve tomruk soyup metre hesabı olarak çalışıyoruz. Günlük ne kadar çalışırsak o kadar para kazanıyoruz. Belli bir carisi yok" diye konuştu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Demirci Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın ise orman köylüsüyle hasım değil, hısım olduklarını, ormanların korunması, işletilmesi ve geliştirilmesi işini, ormanın komşusu olan köylü ile iş birliği içinde gerçekleştirdiklerini söyledi.



Orman İşletme Müdürü Aydın, "2017 yılında Demirci ormanlarındaki silvikültür çalışmalarından 740 bin TL, üretim çalışmalarından da 2,5 milyon TL ödeme yaptık. Orman köylüsünün kalkınması, ekonomik olarak refaha ulaşması içinde her türlü desteğe hazırız" dedi.



