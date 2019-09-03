Elbistan’da Çin çekirdeği hasadı başladı



- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaklaşık 18 bin dönümlük alanda ekilen siyah Çin ayçekirdeğinin hasadı yapılmaya başladı.

Siyah ayçiçeğinin fiyatı, verimi ve kalitesi, çiftçinin yüzünü güldürdü. Siyah altın olarak nitelendirdiklerini Çin ayçiçeğini Elbistan’da üretmekten dolayı memnun olduklarını belirten çiftçiler, “Çin’den gelen ayçiçeğin önüne ‘Elbistan Seddi’ çektik” diye konuştular. Türkiye’nin 4.büyük ovası olan Elbistan Ovası’nda uzun yıllardır yerli beyaz ayçiçeği ekimi yapılıyor. Ancak son yıllarda Çin’den ithal edilen siyah ayçiceğinin yoğun talep görmesi, Elbistan’ın marka olduğu yerli beyaz ayzçiçeği ekim alanlarının azalmasına neden oldu. İthalatın önüne geçmek ve Çin ayçekirdeğini kendi topraklarımızda üretmek için yapılan deneme ekimleri başarılı olunca Elbistan’da yaklaşık 18 bin dönüm alana ilkbaharda ekim yapıldı. Yeterli olgunluğa ulaşan ayçiçeği, hasat etmek için tarlada yoğun mesai harcayan Elbistan çiftçisi, elde ettiği yüksek verimle, emeğinin karşılığını almış oldu. Dönüme 300-400 kilogram gibi bir ürün elde ediyor. Ekim alanının artması ve verimin de bu şekilde gerçekleşmesi durumunda Türkiye’nin Çin’den ayçiceği ithalatının da önünün kesileceği değerlendiriliyor. Siyah altın hasat ediyoruz Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesi’nde 200 dönümlük tarlasına Çin çekirdeği eken çiftçi Zeyt Ceran, hasada başladıklarını söyledi.



30 yıldır beyaz çekirdek olarak adlandırılan yerli ayçiceğini tercih ettiklerini hatırlatan Ceran, “Her sene beyaz ayçiçeği ekerdik. 30 yıl boyunca beyaz çekirdek ektim. Çin çekirdeği çıktıktan sonra bu çekirdekte rağbet azaldı. Bu sene şansımızı siyah Çin çekirdekten yana denedik” dedi.

Ceran, “Beyaz ayçiçeği ekimi son yıllarda azaldı. Biz de bu yıl siyah ayçiçeğine yöneldik. Çin çekirdeği, bize ithal geliyordu. Daha önceden burada beyaz çekirdek ekiyorduk. Bu sene bunu denedik. 200 dönüm tarlaya ektik. Veriminden de memnunuz. Fiyatı da güzel. Çiftçinin yüzünü güldürüyor. İnşallah daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. Siyah altın hasat ediyoruz. Bereketli olsun. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Çin’den gelen siyak ayçiçeğine karşı ‘Türk Seddi’ çektik” ifadelerini kullandı.

