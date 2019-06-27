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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ'da kiraz hasadı şenliği Haberi

Elazığ'da kiraz hasadı şenliği Haberi

- - Obuzlar köyünde düzenlenen şenlikten görüntüler - Halk oyunları ekibinin folklor gösterisi - Katılımcıların ve mevsimlik işçilerin kiraz hasadı yapması - Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan'ın konuşması - Obuzlar köyü muhtarı Hüseyin Ağır'ın konuşması - Harput yöresinde yetişen kirazın tanıtımı amacıyla hasat şenliği düzenlendi - Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan: - "Yapacağımız çalışmalarla bu kaliteli kirazımızın direk Elazığ 'dan dünyanın bir çok ülkesine ihracatını gerçekleştirmiş olacağız"ELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, Harput yöresinde yetişen kirazın tanıtımı amacıyla hasat şenliği yapıldı.Obuzlar köyünde düzenlenen şenlikte, halk oyunları ekibi folklor gösterisi sundu. Konuşmaların ardından katılımcılar kiraz hasadı gerçekleştirdi.Vali Yardımcısı Mustafa Gül, şenlikte yaptığı konuşmada, özellikle Harput yöresinin coğrafi yapısı, iklim koşulları ve toprak yapısıyla kaliteli kiraz yetiştiriciliği bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.
Bu potansiyelin en üst düzeyde kullanılması gerektiğini ifade eden Gül, yapılacak tanıtımlarla Elazığ 'da yetişen kaliteli kirazın, hak ettiği değeri bulacağına inandığını kaydetti.
Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan ise Elazığ 'ın üç tarafının sularla çevrili olması, coğrafi ve toprak yapısı gibi özellikleriyle tarım ve hayvancılık çeşitliliği anlamında Türkiye'nin sayılı illerinden biri olduğunu bildirdi.Kaliteli bir ürünün, hak ettiği değeri bulabilmesi için tanıtımının da en iyi şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Karahan, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın yapmış olduğu desteklerle birlikte dolaylı olarak ihracata giden kirazımızın direk Elazığ 'dan ihraç edilebilmesi için soğuk hava zinciri ve beraberinde paketleme ünitelerin kurulmasına imkan vereceğiz. Yapacağımız çalışmalarla bu kaliteli kirazımızın direk Elazığ 'dan dünyanın bir çok ülkesine ihracatını gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.
Köy muhtarı Hüseyin Ağır da, yetiştirdikleri kirazın kalitesine güvendiklerini, ürünlerinin direk Elazığ 'dan ihraç edilebilmesi noktasında ilgili kurumlardan destek beklediklerini söyledi.

Şenliğe, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, kurum personeli ve vatandaşlar katıldı.

Halk Oyunları Hayvancılık Mevsimlik İşçi Fi Yapı Folklor Gösterisi 

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