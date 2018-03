Ekonomi Bakanlığı yetkilerinden Karabük çıkarması

-Tuncay Özcan'ın konuşması

- Ekonomi Bakanlığı, ihracatta rekorlar yılı olarak belirlediği 2018 için ortaya koyduğu 169 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için ihracatçı firmaları fabrikalarında ziyaret ederek sağladığı destekleri anlatıyor. Ekonomi Bakanlığı'nın sağladığı destek ve hizmetlerin sanayicilere ve ihracatçılara yerinde anlatılması, firmaların sorun ve taleplerinin alınması amacıyla Karabük’e ziyaret gerçekleştiren Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kadir Bal ve İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar, TSO’yu ziyaret etti. Müsteşar Yardımcısı Bal ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, Karabük’ün bir türlü teşviklerden yaralanamadığını ve ihracatta noktasında da arzu edilen seviyede olmadığını söyledi.



“Karabük bugün ihracat noktasında arzu ettiğimiz yerde değildir” Karabük’te 22 yıl önce kurulan OSB alanının doluluk oranına ulaştığını kaydeden Özcan, “Mevcut OSB’de belli noktaya geldik. Epeyce bekleyen talepler olmasına rağmen 2 tane İhtisas OSB alanı çalışması başlattık. Bunlardan bir tanesi Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas OSB alanı şuanda kamulaşma süreci başlayıp devam edecek. Bu yıl içinde onu bitirip gelecek yılın başında tesisleşme sürecini hızlandırmayı planlıyoruz. Yenice ilçesinde Orman ve Orman Ürünleri İhtisas OSB müracaatımızı yaptık, çalışmalarımız devam ediyor. Karabük emek yoğunluğunun olduğu bir kent. 1938 yıllarından beri iş ahlakı ve kültürü açısından üretmeye çalışmaya müsait insanların kabiliyetleri bu noktada gelişmiş. Karabük’te bizim baktığınız zaman Türkiye’yi imar eden fabrikalar kuran fabrika diye anılan o günkü demir çelik işletmelerinden bugün geldiğimiz noktada KARDEMİR AŞ., Türkiye’de demir ve çelik noktasında çok büyük yük taşımış, emek vermiştir. Karabük bugün ihracat noktasında arzu ettiğimiz yerde değildir. TSO olarak amacımız Karabük’te nitelikli bir endüstri oluşturmak. Buradaki çalışmaları ve çabaları sadece il merkezinde ilçelerimizle birlikte dengeli bir şekilde sürdürmeyi planlıyoruz. 2017 rakamlarına baktığımızda 244 milyon dolar ihracatımız var ama 721 milyon dolar da ithalatımız söz konusu. Dolayısıyla bizim daha çok çalışmamız ve üretmemiz gerekiyor” dedi.

Bu süreçte en büyük sıkıntılarının Karabük’ün hiçbir zaman teşvik içerisinde olmayışı olduğunu da belirten Özcan şunları söyledi; “ Bu bizim için en büyük handikaplardan bir tanesidir. Kılpayıda olsa teşvik süreçlerine bir türlü dahil olamadık. Bu mihmalde kayıpları söz konusu oldu. Bundan sonraki süreç içerisinde teşviklerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Belli standartlarda artık özel işletmelerde özel endüstri bölgesi haline gelecek. Endüstri bölgelerinin aldığı teşviklerden de istifade edecekler. Bizim burada o şartları tutan işletmelerimiz mevcut. Sizlerim, bizlerin ve hükümetimizin destekleri ile Türkiye’nin imarından en büyük rolü üstlenmiş Karabük’ü ihracatta da daha iyi noktalara taşınmak adına bir gayretimiz olacak” dedi.

Bal: “çelik sektörüne istediğimiz her türlü teşviki veremiyoruz” Müsteşar Yardımcısı Kadir Bal ise, Karabük’ün bölgesel teşviklerde 3. bölgede olduğunu belirterek, “ OSB’deki yatırımlar 4. bölge sayılıyor zaten. Her İl’de her yatırım teşvik edilmiyor. O bölgede ileri çıkmış yatırım varsa sektörde o teşvik edilmeye çalışılıyor. Bunun yanı sıra herhangi bir stratejik yatırım dediğimiz veya proje bazlı yatırımlar ile büyük ölçekli yatırımlar bölgelerden ari olarak Türkiye’nin her yerinde teşvikleri alması mümkün. Burada çelik sanayisinin öne çıkması ve gümrük birliği ile aramızdaki özel düzenlemelerden dolayı çelik sektörüne maalesef istediğimiz her türlü teşviki veremiyoruz. Bazı kısıtlarımız var” dedi.

TSO Meclis Başkanı Timurçin Saylar ise, “ Şuanda Eskipazar Makine İmalat İhtisas OSB içeriği kesinlikle teşviklerle doldurulmalı. Haddecilerin sorunlarının hepsi belli, çalışamıyorlar. Bunu bir türlü aşamıyoruz. İmalatı yurtdışıdan alabileceğimiz malları üretebilecek argümanı Türkiye’nin 81 ili içinde Karabük’ten başka hiçbir bir il yok. Bu işi tek yapabilecek tek il Karabük. Bunun içinde altyapısını dolduracak ise sizlersiniz” ifadesinde bulundu. Heyet daha sonra kentte faaliyet gösteren başta KARDEMİR olmak üzere ihracat ağırlıklı çalışan demir çelik firmalarını ziyaret etti.