Ekonomi Bakanı Zeybekci: 'Milli siyaset yapılacak' - DENİZLİ
Ekonomi Bakanı Zeybekci: "Milli siyaset yapılacak" - DENİZLİ - Bekilli'de emniyet ve kaymakamlık binasının açılış töreni - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin karşılanması ve vatandaşlarla selamlaşması - Detay görüntüler - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin konuşması "Milli siyaset yapılacak" - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: - "Artık bundan sonra bu ülkede siyaset yapacak olan herkes yüzde 50 artı 1'i almalı ve yüzde 70'i kucaklamalı. Milli siyaset yapılacak. Hem iktidara gelen hem de yüzde 49'la muhalefette kalan milli siyaset yapacak"DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Artık bundan sonra bu ülkede siyaset yapacak olan herkes yüzde 50 artı 1'i almalı ve yüzde 70'i kucaklamalı. Milli siyaset yapılacak. Hem iktidara gelen hem de yüzde 49'la muhalefette kalan milli siyaset yapacak." dedi. Zeybekci, Bekilli ilçesinde emniyet ve kaymakamlık binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, kamu binalarının aynı bina içerisinde olmasının son derecede verimli olduğunu, kamunun hizmet maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye gibi muasır medeniyet yolcuğuna çıkan ülkelerde kaynakların son damlasına kadar değerlendirilmesi gerektiğini belirten Zeybekci, Bekilli'nin ne ihtiyacının varsa her daim orada olduklarını ifade etti. Zeybekci, 15 yıldan bu yana her alanda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Bundan sonra daha güzeli nasıl olacak, hedefimiz o. Eğitimde, alt ve üst yapıda, sağlıkta, ulaşımda, kültürde her alanda sonuna kadar hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz hizmetkar olmaya geldik. Biz yıkım ekibi değil imar ekibiyiz. Önceki dönemlerde bu memleket çok yıkım ekibi gördü." dedi. Yapılan hizmetlerin doğru karar veren vatandaşların sayesinde olduğunu anlatan Zeybekci şöyle konuştu:"Benim milletim bir karar verdi. Ucuz, gökteki yıldızları bile vaat eden, kıytırık koalisyonlarda sandalye kapmak için siyaset yapan o anlayışa 'sen uzak dur artık.' dedi. Bu milletin verdiği o karara biz hizmetkar olmakla cevap verdik. Bu millet geçen sene bir karar daha verdi. Koalisyon ihtimalini ilelebet mezara gömdü. Artık bundan sonra bu ülkede siyaset yapacak olan herkes yüzde 50 artı 1'i almalı ve yüzde 70'i kucaklamalı. Milli siyaset yapılacak. Hem iktidara gelen hem de yüzde 49'la muhalefette kalan milli siyaset yapacak. Bu sistemde şimdi iktidar bölümünde bir milli menfaat etrafında toplanma var. İnşallah ileriki seçimlerde muhalafet bölümünde de bu toparlanma olacaktır. Biz siyaseti hizmet siyaseti olarak yaptık. Birileri gibi küfretme siyaseti gibi değil."