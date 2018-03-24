Ekonomi Bakanı Zeybekci: 'Artık tekstil ve konfeksiyonda yatırımlar teşvik kapsamına alınacak' - İSTANBUL İzle
Ekonomi Bakanı Zeybekci: "Artık tekstil ve konfeksiyonda yatırımlar teşvik kapsamına alınacak" - İSTANBUL - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin konuşması - Ekonomi Bakanı Zeybekci: (1) - "Artık tekstil ve konfeksiyonda yatırımlar teşvik kapsamına alınacak"İSTANBUL (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Artık tekstil ve konfeksiyonda yatırımlar teşvik kapsamına alınacak." dedi. Bakan Zeybekci, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin (İTHİB) 2017 yılında en çok ihracat gerçekleştiren üyelerini ödüllendirdiği törene katıldı. Nihat Zeybekci törende, "En kısa sürede bununla ilgili kararnameyi de duyacaksınız, artık tekstil ve konfeksiyonda yatırımlar teşvik kapsamına alınacak." ifadelerini kullandı.