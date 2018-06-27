Ekonomi Bakanı Zeybekci: “ABD’nin aldığı karar bizi bağlamaz” Haberi



- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “ABD’nin aldığı kararlar bizi bağlamaz. Birleşmiş Milletlerin almış olduğu kararlar varsa bu bizi bağlar. Onun dışında sadece ve sadece kendi menfaatimize bakarız. Bir de dost ve kardeş İran’ın da bu konular ile ilgili biz bir haksızlığa uğramamasına, bu konular ile ilgili mağdur edilmemesine özen göstermeye çalışırız” dedi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri arasında güncellenen serbest ticaret anlaşmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Zeybekci, anlaşmanın kapsamının bugüne kadar imzalanan en kapsamı geniş serbest ticaret anlaşması haline getirildiğine dikkat çekti. Gümrük birliği güncelleme süreci ile ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Zeybekci, şunları söyledi: “Şu anda Almanya başta olmak üzere Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz ve aklınıza gelebilecek her türlü ülkeyle görüşmelerimiz var. Gümrük Birliği güncellenmezse dünyanın sonu mudur? Hayır. Şu anda Avrupa Birliği olan ticaretimiz aynı şekilde devam edecek. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok.” Çin ile büyük bir ticaret açığının olduğunu kaydeden Zeybekci, “Çin’e ihracatımızı geliştiremiyoruz. Türkiye’deki yöneticileri haksız rekabetten korumak adına en yoğun önlem aldığımız ülke Çin. Almaya devam edeceğiz, arttırarak da devam edeceğiz. ABD’nin de büyük bir ticaret açığı verdiği Çin ile aynı şekilde kendini korumakla ilgili attığı adımları anlayışla karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, ABD yönetiminin müttefiklerinin İran'dan petrol ithalatını Kasım ayına kadar durdurma çağrısına yönelik, “ABD’nin aldığı kararlar bizi bağlamaz. Birleşmiş Milletlerin almış olduğu kararlar varsa bu bizi bağlar. Onun dışında sadece ve sadece kendi menfaatimize bakarız. Bir de dost ve kardeş İran’ın da bu konular ile ilgili biz bir haksızlığa uğramamasına, bu konular ile ilgili mağdur edilmemesine özen göstermeye çalışırız” ifadelerini kullandı. “Patates ve soğan fiyatları istediğimiz noktaya geldi” Soğan ve patates fiyatlarıyla ilgili de bir değerlendirmede bulunan Zeybekci, patates ve soğan fiyatlarının istenen noktaya geldiğini belirterek, “Fiyatları 7-8 liraya kadar çıkan bir süreçti. Burada mağdur olan iki tarafımız vardı. Birincisi; üretici, ikincisi; tüketici. Üreticinin tarladaki ürünü 1.5 lira civarındayken markette bunun 7-8 lira olması aradaki tefecinin, spekülatörlerin işi. Bununla mücadeleyle ilgili iki yöntemimiz var. Birincisi; spekülasyon ile ilgili iç hukuk yöntemlerimizi çalıştırmak, ikincisi; çok daha keskin çalışan ithalat mekanizmasını çalıştırmak. Açıklamaya yaptığım gün dedim ki akşama doğru muhalefetin ‘Ey iktidar; Türkiye’yi ithal edilen patates ve soğan ülkesi haline getirdiniz’ diyecekler dedim. Öyle de oldu. Başta Kılıçdaroğlu ve Akşener olmak üzere. Hayatları boyunca patatesin topraktan mı yoksa ağaçtan mı yetiştiğini bile bilmeyecek olanlar bu konuyla ilgili popülist yaklaşımlarını sürdürdüler. Suriye ile ticaretimiz sadece ve sadece Türk lirası ile yapılıyor. Suriye’nin Zeytin Dalı Operasyonu bölgesinden tamamen kontrolümüz altındaki bölgelerden sınırlı olmak kaydıyla yaklaşık 4 bin ton civarında olma ihtimali var. Bunun sonucunda pazarda da yaklaşık 2 lira civarına geldiğini görüyoruz. İstediğimiz noktaya geldi. İthalata sıcak bakmıyoruz ama içerde spekülatör ve tefecinin hem üreticiyi hem de tüketiciyi zorlayarak, mağdur ederek atacağı adımlara karşı kararlı bir şekilde duruşumuz olacaktır” açıklamasını yaptı. Kurdaki dalgalanmaya yönelik ise Zeybekci, “Türkiye’deki kurda, Türk Lirasının değeri de, faiz oranları da Türkiye’nin makro ekonomik sonuçlarına uyum sağlayacaktır” dedi.



