EİB 2020 yılını 'Sürdürülebilirlik Yılı' ilan etti Haberi

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( İZMİR )- EİB Koordinatörü Eskinazi, "İhracatı daha az karbon ayak izi bırakarak yapacağız" İZMİR



- Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2020 yılında temel amaçlarının ihracatta daha az karbon ayak izi bırakarak, kurum içi strateji geliştirme çalışmaları amacıyla 2020 yılının “Sürdürülebilirlik Yılı” olarak belirlenmesine karar verdiklerini söyledi.



Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Mete Uğuz Salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2020 yılı hedefleri ve "Sürdürülebilirlik Yılı" kapsamında yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Jak Eskinazi, 2019 yılını Çin yılı ilan ettiklerini, bu kapsamda Çin pazarı bilgilendirme seminerleri düzenleyerek, Çin İthalat Fuarına ve Xiamen Doğal Taş fuarına katıldıklarını belirtti.

Eskinazi, "Türkiye-Çin İş Forumu ve toplantılarına iştirak ettik. Çin’in, sunduğu büyük potansiyel sebebiyle fuar ve heyetlerimiz tüm hızıyla devam edecek olup bu konudaki gelişmelerden sizleri de haberdar edeceğiz" dedi.

"İhracatta daha az karbon ayak izi bırakacağız" Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) olarak temel amaçlarının ihracatı daha az karbon ayak izi bırakarak yapmak olduğunu ifade ede Eskinazi, kurum içi strateji geliştirme çalışmalarından bu amaçla 2020 yılının "Sürdürülebilirlik Yılı” olarak belirlenmesine karar verdiklerini söyledi.



Eskinazi, "Sürdürülebilirlik, üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken, insanlığın yaşamının daimi kılınabilmesi olarak tanımlayabiliriz. Başka bir ifade ile sürdürülebilirlik, kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından çalmadan karşılayabilmemizdir. Sürdürülebilirliği doğa, sosyal haklar, ekonomi ve yönetişim olarak dört ana başlıkta ifade edebiliriz" diye konuştu.

"Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu kuracağız" İzmir'de 81 yıldır faaliyet gösteren Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) olarak bu konuda öncü olmaları gerektiğini vurgulayan Jak Eskinazi, "Ege Bölgesinin sürdürülebilir üretim merkezi olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Bu amaçla 2020 yılında yerel yönetimler, kamu kurumları, üniversiteler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapacağız. Sürdürülebilirlik ile ilgili elçilik görevi görecek Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu kuracağız. Sizlerle de daha önce paylaşmıştık. 2019 yılı sonunda 160’ın üzerinde ülkede 9 bin 500’ün üzerinde şirket ve 3 binin üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler bünyesinde Global Compact’a üye olduk" dedi.

"Global Compact’a üye ilk ihracat birliği" Ege İhracatçı Birlikleri olarak Global Compact’a Türkiye’den üye olan ilk ihracatçı birliği olduklarını vurgulayan Eskinazi, "Global Compact’ın insan hakları, yolsuzlukla mücadele, çevre ve çalışma standartlarını belirleyen 10 ana ilkesini hayatımıza adapte etmek için kararlıyız. 2019 yılında sürdürülebilirlik adına attığımız bir diğer adım ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yürüttüğü Sıfır Atık Projesine katılmak oldu. Ege İhracatçı Birliklerinde pet şişe kullanımını bıraktık, evraklarımız yaklaşık 15 yıldır kağıtsız ortamda oluşturuluyor. Global Compact’ta olduğu gibi, Sıfır Atık Projesinde de bu projeye katılan ilk birlik Ege İhracatçı Birlikleri oldu" diye konuştu.

"Sürdürülebirlikte en önemli organik üretim ve ihracat" Ege İhracatçı Birlikleri sürdürülebilirlik adına 30 yıldır çalışmalar yaptıklarını aktaran Eskinazi, şöyle devam etti: "Sürdürülebilirlik adına en önemli unsurlardan biri olan organik üretim ve ihracat. Türkiye’de organik üretim ve ihracat Ege İhracatçı Birlikleri öncülüğünde 30 yıl önce İzmir’den başladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından organik sektöründe koordinatör birlik olarak atandık. Dünyanın en büyük organik ürünler fuarı olan Biofach Fuarına 22 yıldır Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Kuru Meyve Birliğimizin 2000 yılından beri sürdürdüğü aflatoksinli incirlerin imha projesi sürdürülebilirlik adına 20 yıldır başarıyla sürdürdüğü projelerimizden bir diğeri. Avrupa Kuru Meyve İthalatçıları Birliği (FRUCOM) Sürdürülebilirlik Komitesi 30 Mart 2020 tarihindeki toplantısını İzmir’de Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz ev sahipliğinde yapacak. Kuru meyve birliğimizin bu yıl 6. kez düzenleyeceği Kuru Meyve Çalıştayında ana oturumlardan bir tanesi Sürdürülebilirlik başlığı ile düzenlenecek."



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