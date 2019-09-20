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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Eğribel Tüneli ikmal ihalesi ay sonunda yapılacak - GİRESUN

Eğribel Tüneli ikmal ihalesi ay sonunda yapılacak - GİRESUN

- Giresun - Dereli Kara yolundan görüntüler - Toplantıdan görüntüler - AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün açıklamasıEğribel Tüneli ikmal ihalesi ay sonunda yapılacak - İç Anadolu'yu Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Sivas - Giresun güzergahındaki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne inşa edilen tünelin ikmal ihalesi, eylül ayı sonunda gerçekleştirilecekGİRESUN (AA) - İç Anadolu'yu Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan, Sivas - Giresun güzergahındaki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne inşa edilen tünelin ikmal ihalesi, eylül ayı sonunda gerçekleştirilecek.Karayollları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Dereli - Giresun kara yolundaki şantiyede, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk ve Kadir Aydın ile Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kentte devam eden yol çalışmalarını değerlendirdi.Toplantıda, delme işlemleri büyük oranda tamamlanan ve çift tüp şeklinde toplam uzunluğu 11 bin 810 metre olan Eğribel Tüneli ile yine iç bölgelere ulaşımın sağlandığı Dereli - Giresun kara yolunun son durumları da ele alındı.Milletvekili Cemal Öztürk, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Eğribel Tüneli ikmal inşaatı ihalesinin eylül ayı sonu itibariyle yapılacağını söyledi.

Öztürk, 25 kilometrelik Dereli - Giresun kara yolunun 11 kilometrelik bölümünde de kamulaştırma işlemleri yapıldığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:"Orası duble yol olacak. Yolun 15 kilometrelik bölümünün bir kısmı hizmete alındı. İki tane tünelde ise kamulaştırma sıkıntıları vardı, onları da Karayolları Genel Müdürlüğümüz halletmiş bulunuyor. Bu sene sonu itibariyle yolun bir kısmı daha hizmete açılacak. Önümüzdeki yılın ortalarında yolun 15 kilometrelik bölümü bitmiş olacak."Öztürk, toplantıda Giresun şehir geçişine yapılması planlanan battı - çıktı projesiyle ilgili de değerlendirmede bulunduklarını kaydetti.

Uzunlu Güzergah Kamulaştırma Toplantı Gesi 

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