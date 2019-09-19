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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ege'de balık bereketi - İZMİR İzle

Ege'de balık bereketi - İZMİR İzle

- İzmir Balık Halinden görüntüler - Satış için sergilenen balık çeşitleri - Balık taşıyan balıkçılar - Balıklara buz döken balıkçılar - Hale gelen balıkların mezat usulü satılması - İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan ile röportajEge'de balık bereketi - Av sezonun başlamasıyla denize açılan balıkçılar, bereketli geçen sezonun mutluluğunu yaşıyor - İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan: - "Diğer denizlerden farklı olarak Ege'de bu yıl balık bolluğu yaşanıyor. Tüm ülkenin yükü Ege'ye bindiği için fiyatlar düşmedi ancak önümüzdeki günlerde düşecektir"İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılan Egeli balıkçılar, ağların dolu çekilmesiyle sezona güzel bir başlangıç yaptı.Ege Denizi'nden tutulan 50'ye yakın balık çeşidinin satışa sunulduğu İzmir Su Ürünleri Hali, diğer denizlerde yeteri kadar balık bulunmaması nedeniyle ülke genelinden alıcıları ağırlıyor. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, AA muhabirine, Ege Denizi'nde bereketli bir sezonun yaşandığını söyledi.

Ege Bölgesi'nin Türkiye'nin hem balık tüketimi hem de üretiminde ön sıralarda yer aldığını ifade eden Çakan, şunları kaydetti:"Ege'de sardalya, hamsi, kolyoz, istavrit, barbun bol olur. Bu sene de durum aynı. Diğer denizlerden farklı olarak Ege'de bu yıl balık bolluğu yaşanıyor. Bereketli bir sezon yaşıyoruz. Karadeniz'de ise durumun tersi olduğu yönünde haberler alıyoruz. Bu durum İzmir Hali'ne olan ilgiden de belli oluyor. Ülke genelinde rafların doldurmak isteyen çok sayıda alıcı İzmir Hali'ndeki mezatlara katılıyor. Tüm ülkenin yükü Ege'ye bindiği için fiyatlar düşmedi ancak önümüzdeki günlerde düşecektir." - "Karadeniz hamsisi bol olacak"Karadeniz'de palamut ve hamside beklenen avın henüz yapılamadığını, bunun havaların sıcak gitmesinden kaynaklandığını dile getiren Çakan, "Ekimin 15'inden sonra sular soğuduğu zaman hamsi olur. Hamsi bir göç balığıdır. Ben bu sene Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanacağına inanıyorum. Bunun göstergeleri ise bugün denize çıkan balıkçılarımızdan aldığımız bilgi. Yıllardır reislik yapan balıkçılarımız da böyle söylüyor. Bugün Ereğli ve Şile'de hamsi gözükmeye başladı.
Bu da iyiye işaret. Karadeniz bu sene halkımıza bol hamsi yedirecek." değerlendirmesinde bulundu.Balık fiyatlarının gelecek dönemde gerileyeceğini ifade eden Çakan, mevcut fiyatların da diğer et ürünlerine göre oldukça hesaplı olduğunu söyledi.

Sardalya ve hamsinin kilogramının 15 liradan satıldığını, bunun çok yüksek olmadığını savunan Çakan, "Bununla da 4 kişilik bir aile doyuyor." diye konuştu.

Balık Bereketi Et Ürünleri Bismillah Muhabir Vira Bismillah 

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