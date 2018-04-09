Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'E-ticaret Zirvesi' - Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Erturan - KAYSERİ

'E-ticaret Zirvesi' - Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Erturan - KAYSERİ

"E - ticaret Zirvesi" - Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Erturan - KAYSERİ - Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan ve katılımcılardangörüntüler - Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan'ın konuşması - Mutlu Erturan'ın AA'ya açıklamaları Kayseri 'de "E - ticaret Zirvesi" - Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Erturan: - "Ülkede e - ticaretin büyümesi ve yaygınlaşması için KOBİ’lerin ve yerel markaların güçlenmesi ve daha aktif olması gerekiyor" - "Hepsiburada, her ay 80 milyonun üzerinde trafik ve 25 milyonun üzerinde ziyaretçi alıyor. Türkiye'de internetten alışveriş yapmak isteyenlerin yüzde 65'i Google'da arama yaparken yüzde 61'i de Hepsiburada'da ürün araması yapıyor"KAYSERİ (AA) - Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "Ülkede e - ticaretin büyümesi ve yaygınlaşması için KOBİ’lerin ve yerel markaların güçlenmesi ve daha aktif olması gerekiyor." dedi.
Erturan, Kayseri 'de Hepsiburada Ticari Grup tarafından bir otelde düzenlenen "E - ticaret Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, 15 milyon ürünün satışta olduğunu ve aylık 2 milyonun üzerinde satış gerçekleştiğini ifade etti.
Türkiye'de e - ticaret sektörünün son yıllarda büyüdüğünü belirten Erturan, şunları kaydetti:"Hepsiburada, Türkiye'de dijitalleşmenin ve e - ticaretin öncüsü. Ancak biz çok iyi biliyoruz ki ülkede e - ticaretin büyümesi ve yaygınlaşması için KOBİ'lerin ve yerel markaların güçlenmesi ve daha aktif olması gerekiyor. Kayseri ile birlikte 5'incisini düzenlediğimizi Hepsiburada E - ticaret Zirveleriyle ilgili en büyük amacımız KOBİ'leri yakından tanımak, e - ticarete girmelerini ve işlerini e - ticarette büyütmeleri konusunda destek olmak. Türkiye ekonomik büyümesinin üzerinde, her sene en az yüzde 30 büyüyen bir pazarda işini kurmak ya da büyütmek, dijitalleşen dünyada kaçınılmaz durumda. Bugün Hepsiburada her ay 80 milyonun üzerinde trafik ve 25 milyonun üzerinde ziyaretçi alıyor. Türkiye'de internetten alışveriş yapmak isteyenlerin yüzde 65'i Google'da arama yaparken yüzde 61'i de Hepsiburada'da ürün araması yapıyor. Hepsiburada'nın tedarikçileri ve müşterileri için satış platformunun yanı sıra bir pazarlama platformu olduğunu da söylemek mümkün. Beraber çalıştığımız firmaların e - ticarete bakışını da bu şekilde değiştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."Erturan, yıl sonuna kadar düzenleyecekleri e - ticaret zirveleriyle 10 bin KOBİ'ye ulaşmayı, onları e - ticaretle tanıştırmayı ve işlerini e - ticarete taşımaları için yol göstermeyi hedeflediklerini vurguladı.Daha çok KOBİ ve girişimcinin e - ticarete katılmasını istediklerini aktaran Erturan, Türkiye ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Alışveriş Atış Platformu Ekonomik Büyüme Lyon 

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı