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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dünyanın en büyük ikinci kargo uçağı 'Minik Kelebek' Bursa’da

Dünyanın en büyük ikinci kargo uçağı 'Minik Kelebek' Bursa’da

Tırlar-apron detaylar

( BURSA - HD) Dünyanın en büyük ikinci kargo uçağı "Minik Kelebek" Bursa’da BURSA

Argo Fabrika Apron Kargo Uçağı 


- Dünya’nın en büyük ikinci kargo uçağı olan Antonov 124-Minik Kelebek Bursa Yenişehir Havalimanına geldi. Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki bir fabrikaya cam maddesi taşıyan olan Antonov 124- Minik Kelebek isimli dev kargo uçağı Malezya’dan Bursa’ya geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Şirket sorumlusu Hatice Çakıcı, “Uçak Antonov 124- tipi 150 ton kapasiteli Dünya’nın en büyük ikinci uçağıdır. Uçağımız önemli müşterimiz için Malezya’dan yüklenerek Bursa’ya iniş yaptı. Buradan tırlar ile alınan malzemeler müşterimize ulaştırılacak” diye konuştu.

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