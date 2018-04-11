Dünyanın en büyük ikinci kargo uçağı 'Minik Kelebek' Bursa’da



- Dünya’nın en büyük ikinci kargo uçağı olan Antonov 124-Minik Kelebek Bursa Yenişehir Havalimanına geldi. Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki bir fabrikaya cam maddesi taşıyan olan Antonov 124- Minik Kelebek isimli dev kargo uçağı Malezya’dan Bursa’ya geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Şirket sorumlusu Hatice Çakıcı, “Uçak Antonov 124- tipi 150 ton kapasiteli Dünya’nın en büyük ikinci uçağıdır. Uçağımız önemli müşterimiz için Malezya’dan yüklenerek Bursa’ya iniş yaptı. Buradan tırlar ile alınan malzemeler müşterimize ulaştırılacak” diye konuştu.



