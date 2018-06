Dünyanın bentoniti Ordu'dan Haberi

-Hamit Tecer'in konuşması



( ORDU -ÖZEL) ORDU



- Sağlık alanı başta olmak üzere pek çok iş sahasında kullanılan bentonit, Ordu’nun Ünye ilçesinden çıkarılıp dünya pazarına sunuluyor. Bentonit işi yapan firmanın yönetim kurulu başkanı Hamit Tecer, bentonitin, çimentodan daha büyük bir değer olduğunu söyledi.



Tecer, "Çimentoyu kalker olan her yerde üretebilirsiniz. Bentonit sadece kendi bulunduğu alanlarda üretilebilir. Yani çimento yapmak Ünye’ye özel bir şey değil ama beyaz bentonit üretebilmek için Ünye özel bir yerdir. Dünyanın en büyük beyaz bentonit yatakları Ünye-Fatsa bölgesinde bulunuyor. O nedenledir ki, beyaz bentonit yatırımında herkesin çok dikkat ve özen göstermesi lazım. Bentonit yüksek fiyatı nedeniyle 400 bin tonla, çimentoya fiyat konusunda eşdeğerdir. Bentonitin tonu 200-250 eurodan satılıyor. Çimentonun 4 katı bir fiyatı var. Bu yatırım burada tek değil, şu an seramik, kâğıt ve kedi kumuna yönelik üretim yapıyoruz. Beyaz bentonit bine yakın alanda kullanılıyor, çok özel kullanım alanları var. İnsan sağlığında da çok önemli bir madde olduğunu biliyoruz” dedi.

“Avrupa'nın tamamına ihraç ediyoruz” Avrupa'nın tamamına ihracat yaptıklarını belirten Tecer, “Avrupa’nın yanı sıra Hindistan, Pakistan, Mısır, Arap ülkeleri, Çin, Kore yakında başlayacaklarımız ülkeler arasında. Toplamda 35-40 ülkeye buradan ihracat gerçekleştiriyoruz. Bentoniti lokal bir yatırım olarak görmemek lazım. Burası şu anda yıllık 50 bin ton kapasite ile kurduk, ikinci üretim ünitemizi yapıyoruz. Eylül-Ekim gibi o da açılacak. Bir 50 bin ton daha eklemiş olacağız. Amacımız minimum 200 bin ton. Her sene bir ünite yatırımı ile dört üniteye çıkaracağız. Bölgenin tahmini rezervi 200-250 milyon ton. Bu kapasite ile daha 100 sene yeter. Tabii bu sayı daha da artacaktır. Daha ellenmemiş, taranmamış bölgeler var. İlerleyen zamanlarda ben bu rakamın 500 milyon tona çıkacağını düşünüyorum. Sadece bizim 25 milyon ton rezervimiz var” diye konuştu.