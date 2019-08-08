Dünyaca ünlü Sultaniye üzümünde hasat zamanı

- Bağlardaki üzümlerden detay görüntü

- Üzümün sergi alanına serilmesi detay görüntü

- Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç’ın konuşması

- Üretici Süleyman Güney’in konuşması

- Üretici Mehmet Ali Karabulut’un konuşması



( MANİSA )- Üreticiden 12 lira fiyat beklentisi- Üretici üzümün değerinde satılmasını istiyor- Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç’tan 'Üzüm tüketin' çağrısı- Üretici Süleyman Güney: ”Üzümü 12 liranın altında satarsak zarar ederiz”- Üretici Mehmet Ali Karabulut: “İnşallah fiyat konusunda üreticimizin yüzü güler” MANİSA



- Dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün yetiştirildiği Salihli Ovası’nda bağlardan kesilen Çekirdeksiz Sultaniye üzümleri, ovadaki kurutma alanlarına serilmeye başlandı. Üreticiler ise 12 lira üzerinde fiyat beklentisi içerisinde olduklarını dile getirdi. Salihli Ovası’nın en önemli ihracat ürünü olan Çekirdeksiz Sultaniye Üzümü’nde hasadın başlandığını belirten Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, “Salihli Ovası’nda 100 bin dekar alanda kuru üzüm yetiştiriliyor. Kaliteli bir şekilde yetiştirilen üzümlerin birçoğu bandırılıp bir kısmı da naturel olarak kurutulmaktadır. Kurutulan üzümlerin birçoğu da ihracat edilmektedir” dedi.

Girdi maliyetleri yüzde 100 arttı Geçen yıla göre çiftçinin girdi maliyetlerinin yüzde 100 arttığını dile getiren Yalvaç, “Çiftçimiz yetiştirdiği üzümünü daha iyi fiyata satıp, geçen yıldan artan maliyetleri kapatmak istiyor” dedi.

Yalvaç konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Kuru üzümümüz ihracat yapılıyor. Avrupa ülkelerinin birçoğu ile Amerika kuru üzüm tüketirken, maalesef biz kuru üzümü tüketmiyoruz. Devletimiz, sivil toplum kuruluşları ile kurum ve kuruluşlarımız hep birlikte olup, kuru üzüm yedirmeliyiz. Faydası ve insana vermiş olduğu yararını insanlarımıza anlatılmalı. Okullarımızda, hastanelerimizde 50’şer gramlık bile olsa dağıtıp, iç piyasadaki tüketimini canlandırırız. Eğer biz bunu iyi anlatıp, insanlarımızın üzüm tüketimini artırırsak, hem üreticimiz, hem devletimize bu konuda çok fayda sağlayacaktır” “Tek amacımız var üzüm değerinde satılsın” Durasıllı Mahallesinde çocukluktan beri baba mesleği çiftçilikle uğraştığını belirten üzüm üreticisi Süleyman Güney ise, “Bu yıl kuru üzüm hasadımıza başladık. Geçen yıl üzüm hasadı sezonunda 7 liraya başladığımız fiyat, yıl sonunda 11 liraya kadar yükseldi. Ama çiftçilerimizin büyük bir bölümü 7-9 lira arasında üzümünü sattı. Bu yıl da İnşallah fiyatların umduğumuz civarlarda olmasını istiyoruz. 12-13 lira bandında olmasını bekliyoruz. Çünkü maliyetlerimiz her geçen yıla göre artmaktadır. Eğer üretici üzümünü 12 liranın altında satarsa zarar eder.” dedi.

“Önce insan sağlığı diyoruz” diyen Güney, “Arazimizde kalıntı olayından dolayı Ziraat Odası eşliğinde İyi Tarım uygulamalarına yöneldik. Mahsulümüzü sağlıklı bir şekilde insanlarımıza yedirmek istiyoruz. İnşallah çiftçimizin yüzü gülsün. Üreticiyiz üreten insan kazansın. Tek amacımız var üzümün değerli satılmasıdır” diye konuştu.

“İnşallah fiyat konusunda üreticimizin yüzü güler” Üretici Mehmet Ali Karabulut ise şunları söyledi: “Hayırlısı ile üzüm hasadımıza başladık, sezon tüm üreticimize ve işçimize hayırlı olsun. Hükümetimizden de bizim gibi üreticilere destek olmalarını bekliyoruz. Geçen yıl itibari ile rekoltemiz çok düşüktü. Bu yıl çok yüksek olduğu vurgu yapılıyor. Beklendiği gibi üzümlerimizde rekolte yüksekliği yok. Biz üreticilerin girdi maliyetleri her geçen gün artarak karşımıza çıkıp çıkıp geliyor. Fakat biz yetiştirdiğimiz üründe bu fiyat artışını kesinlikle yaşayamıyoruz. Daha da aksine bazen geri gidiyor, bazen ileri gidiyor. Fiyat konusunda kesinlikle bir istikrar yok. Üretici olarak üzümümüzle ilgili bir istikrar olmasını büyüklerimizden talep ediyoruz. Bu sezon üzüm fiyat inşallah iyi olur, bu üreticimizin de yüzü güler.”

